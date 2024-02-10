×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak Belediyesi’ni ziyaret etti

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Zonguldak Belediyesi#Zonguldak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak Belediyesi’ni ziyaret etti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2024 16:34

Zonguldak’a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak Belediyesi’ni ziyaret etti.

Haberin Devamı

Zonguldak’ta gerçekleştirdiği miting sonrası belediye başkan adaylarını tanıtan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, miting sonrası Zonguldak Belediye Başkanlığı’nı ziyaret etti. Otobüs ile miting alanından ayrılan Erdoğan, belediye binasına hareket etti. Güzergah üzerinde kendisini karşılayan vatandaşları selamlayan Erdoğan’a Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Adalet Bakanı YılmazTunç, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Eski TBMM Başkanı Köksal Toptan ile yöneticiler eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak Belediyesi’ni ziyaret etti

Belediye binası girişinde karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belediye Başkanlığı ziyaretinde Başkan Ömer Selim Alan’dan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, belediye binası çıkışında AK Parti Gençlik Kolları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Haberin Devamı

Erdoğan, ziyaret sonrası otobüse binerek helikopter alanına hareket etti. Erdoğan helikopter ile Zonguldak’tan ayrıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Zonguldak Belediyesi#Zonguldak

BAKMADAN GEÇME!