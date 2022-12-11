Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Zelenski ile görüştü! Tahıl koridoru ve terörle mücadele ele alındı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

TAHIL KORİDORUNA FARKLI ÜRÜNLER DAHİL EDİLECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüşmesinde, ortak gayretlerle şimdiye kadar 13 milyon tonun üzerinde tahılın ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını temin ettiklerini; tahıl koridoru kapsamında farklı gıda ürünlerinin ve tedrici surette başka emtianın da ihracına yönelik çalışmalara başlayabileceklerini ifade etti. Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın en kısa zamanda sona erdirilmesinin samimi temennileri olduğunu dile getirdi.

ERDOĞAN'DAN 30 KİLOMETRE VURGUSU

PKK/YPG/PYD’nin Suriye’nin kuzeyindeki bölücü faaliyetleri ve Türkiye’yi hedef alan terör saldırılarının devam ettiğine işaret eden Erdoğan, 2019 yılındaki Soçi Mutabakatı’na uygun şekilde teröristleri ilk planda sınır boyunca en az 30 kilometre derinliğe kadar temizlemenin önem ve öncelik arz ettiğini belirtti.

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PUTİN GÖRÜŞMESİ SONRASI ZELENSKİ İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Putin ile görüşmesi sonrası Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, zorlu geçecek kış aylarında Ukrayna halkının insani yardım ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da ağırladıkları Ukraynalı yetim çocuklar ve refakatçilerinden oluşan bin 33 kişilik grupla eşi Emine Erdoğan’ın yakından alakadar olduğunu belirtti.

ZELENSKİ'DEN TEŞEKKÜR

Tahıl koridorunun farklı gıda ürünlerini ve diğer emtiaları kapsayacak şekilde genişletilebileceğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zaporijya Nükleer Enerji Santrali konusunda da çözüme yaklaşılmasını temenni ettiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski’nin G-20 Zirvesi’nde açıkladığı barış planının hayata geçirilmesine yönelik çabalara verilebilecek katkıları da değerlendirdiklerini ifade etti.

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Ukrayna lideri Zelenski de görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Erdoğan'a Ukraynalı çocukların barındığı ve şehirlerimiz için yüzlerce jeneratör sağladığı için teşekkür ederiz. Türkiye'nin Ukrayna'daki tahıl girişimine verdiği desteği kaydettik. Ayrıca tahıl koridorunun daha fazla çalışması ve olası genişletilmesi de konuşuldu." ifadelerini kullandı.