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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yusuf İslam'ın konserine katıldı

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Yusuf İslam#Konser
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2022 22:18

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yusuf İslam konserine katıldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1977 yılında Müslüman olan ve bundan iki sene sonra ismini Yusuf İslam olarak değiştiren İngiliz müzisyenin konserine katıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen festival çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen konserde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti. İngiliz müzisyen, şarkı aralarında davetlilerle sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yusuf İslamın konserine katıldı

Konserde birçok unutulmaz eserini seslendiren İngiliz müzisyen Yusuf İslam, bir saatten fazla sahnede kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1977 yılında Müslüman olan ve bundan iki sene sonra ismini Yusuf İslam olarak değiştiren İngiliz müzisyenin konserine katıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen festival çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen konserde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti. İngiliz müzisyen, şarkı aralarında davetlilerle sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Konserde birçok unutulmaz eserini seslendiren İngiliz müzisyen Yusuf İslam, bir saatten fazla sahnede kaldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yusuf İslamın konserine katıldı


Cumhurbaşkanı Erdoğan günün anısına Yusuf İslam’a vazo hediye ederken, eşi Emine Erdoğan ise kendisine çiçek takdiminde bulundu. Yusuf İslam ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bugün çaldığı gitarı hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yusuf İslamın konserine katıldı


Konser Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yusuf İslam ve ailesinin yer aldığı hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu. Konsere Erdoğan çiftinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yusuf İslamın konserine katıldı

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Yusuf İslam#Konser

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