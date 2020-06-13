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AA
Haber Giriş: 13.06.2020 - 18:44,Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yazar Cemil Meriç'i vefatının 33. yılında andı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yazar Cemil Meriç'i vefatının 33. yılında andı
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yazar Cemil Meriç'i vefatının 33. yılında andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vefatının 33. yıl dönümünde edebiyatımızın müstesna isimlerinden kıymetli mütefekkir Cemil Meriç'i rahmetle ve hürmetle yad ediyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda Meriç'in; "Bizler ki aynı kitaba baş eğmiş insanlarız. Bizden ala akraba mı olur?" dizelerine de yer verildi.

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