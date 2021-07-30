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Gündem
DHA
Haber Giriş: 30.07.2021 - 20:31 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yangından etkilenen hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yangından etkilenen hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, orman yangınlarıyla ilgili yaptığı açıklamada "Yangından etkilenen hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin birçok noktasında çıkan orman yangınlarıyla ilgili açıklama yaptı. Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Orman yangınlarıyla mücadelemizi 45 helikopter, 6 uçak, binlerce araç ve personelimizle kararlı ve hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. Yangından etkilenen hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yangından etkilenen hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz


 

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