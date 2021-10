Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den önemli açıklamalar

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Aliyev, "Türkiye ve Azerbaycan her zaman birbirinin yanındadır" diyerek şunları söyledi:



"BİRLİĞİMİZ SARSILMAZ VE EBEDİDİR"



Bizim ilişkilerimizi resmen müttefiklik seviyesine kaldırmıştır. Bugün Havalimanının açılışında bizim birliğimizi gücümüzü gösterir. Türkiye ve Azerbaycan her zaman birbirinin yanındadır. Bugün Azerbaycan halkı haklı olarak teşekkürünü bildirir. Azerbaycan'da herkes sizi sever. Bizim zaferimiz için büyük adım attınız. Siz bu yakınlarda Afrika'nın 4 ülkesinde resmi ziyarette bulundunuz. Ondan sonra buraya gelip Azerbaycan halkıyla birlikte burada olasınız. Bu kardeşlik, dostluk göstergesidir. Türkiye, Azerbaycan tüm dünyaya bir mesajdır. Bizim birliğimiz sarsılmaz ve ebedidir. Dünya çapında Türkiye-Azerbaycan kardeşliği işbirliği önemlidir. Hiç kimse Türkiye'nin öz iradesine dikte edemez. Türk halkının çıkarlarını gururunu koruyan lider buradadır. Gelecek ay Azerbaycan Türk konseyinde başkanlığı Türkiye verecek. Türk devletleri arasındaki işbirliği ve kardeşlik daha da güçlenecektir. Bütün Türk dünyası için yeni imkanlar açılacaktır.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



"AZERBAYCAN'A DESTEK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"



4,5 aylık bir aradan sonra bu güzel bölgede Fuzili'den sonra Zenginhan'da bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Aliyev'e nazik daveti için teşekkür ediyorum. Bugün yapmış olduğumuz ziyaretlerle kısa süre içerisinde Azerbaycan'da işgalden kurtulan bölgelerin nasıl ayağa kalktığını, geliştiğini görmek her siyasetçinin kârı değil. Çünkü en kısa zamanda ayrıldıkları topraklara artık Azeri kardeşlerim çok daha güzel bir şekilde inşa edilen bu yerlere dönme imkanını bulacaklardır. Karşımızdaki binaya bakıyoruz, kendi orjinal, kendi tarihi yapıları neyse o yapılarla inşa edilmiştir. Fuzili, Şuşa'ya gelecekte de Nahçivan'a yapılacak yolların çalışmalarını gördük. Fuzuli'de de belirttiğim gibi bu kadar kısa sürede imarda alınan mesafe hem Azerbaycan hem bölgemiz için umut vericidir. Azerbaycan dünyaya örnek verecek bir kalkınma modeliyle bu bölgeyi geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Gerek tüneller, gerek viyadükler gerek otoyollar buradaki canlılığın ne konumda olduğunu göstermesi açısından çok önemli. Türkiye olarak biz de bu çabalarda üzerimize düşeni yapmaya, kardeş Azerbaycan'a tüm imkanlarımızla destek olmaya devam edeceğiz. Kardeşimle görüşmelerimde ikili ilişkilerimizi ve bölgesel durumları ele aldık.



"GÜN GELECEK ZENGÜŞERDEN ÇIKIP İSTANBUL'A KADAR GİDECEĞİZ"



Hepsinden öte Şuşa beyannamesiyle ilişkilerimizi nasıl daha ileriye taşıyabileceğimizi konuştuk. Azerbaycan bölgenin gerçek kapasitesinin hayata geçirilmesini engelleyeni şanlı zaferiyle sona erdirdi. Kalıcı barışın sağlanması ve özlenen normalleşme yönünde ilerlenmesi için ortam elverişledir. Yeni duruma uygun hareket edilmesi gerekiyor. Biz bölgede kalıcı barış ve normalleşmeden yanayız. Gün gelecek Zengezür'den çıkıp İstanbul'a kadar gidebileceğiz. Ve bölgenin transit lojistik merkez olma konumu perçinlenecektir. Bu gelişmeden İran, Gürcistan Ermenistan dahil bu projeden yararlanacaktır. Bu meselelerde Ermenistan'ın Azerbaycan'la sorunlarını çözmede samimi bir irade sergilemesi gerekiyor. Eğer samimi bir irade koyması halinde Türkiye'nin Ermenistan'la normalleşmesi önünde bir engel kalmayacaktır. Dünyanın bu güzel bölgesinde barış içinde yaşanacak parlak bir gelecek pekala mümkündür. Ziyaretim sırasında şahsıma ve heyetime gösterilen misafirperverlik için kardeşim Aliyev'e ve kardeş Azerbaycan halkına teşekkürlerimi sunuyorum.