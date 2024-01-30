AK Parti Kongre Merkezi açıldı... Erdoğan: Partimize yakışır bir binaya kavuştuk

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bugün iki sevinci ve heyecanı birlikte yaşıyoruz. Birazdan 31 Mart seçim beyannamemizi milletimizle paylaşacağız. Burada Türkiye Yüzyılı'nın Belediyecilik vizyonunu tüm detaylarıyla ortaya koyacağız. AK Parti Merkez binasının açılışını gerçekleştirmek istedik. AK Parti Genel Merkez Hizmet Binası Söyütözü bölgesinin önemli yapılarından biri olmuştur.

İnşa edildiği çevrenin gözde eserlerinden biri olacağına inanıyorum. Aslında genişletilmiş programlarımızda yer sıkıntısı yaşıyorduk. Kongre merkezimizin partimize yakışır bir binaya kavuşmuş olduk.

Buranın partimizin mimari anlayışını yansıtan bir eser olmasını istedik. Geçmişle günümüz arasında güçlü bir bağ kurmaktadır. Kongre binamızın bulunduğu çevreyle uyumlu olmasına, etrafındaki diğer yapılarla ahenk içinde olmasına hassaslık gösterdik. Giriş çıkışlardan salonlara kadar her alanda engelsiz olarak tasarlanmış olmasıdır. Engelli kardeşlerimiz burada hiçbir zorluk yaşamayacak.

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"1160 KİŞİLİK BÜYÜK BİR KONGRE SALONU BULUNUYOR"

Merkezde toplam 1160 kişilik büyük bir kongre salonu bulunuyor. Buna ilave olarak 500 kişilik toplantı salonu, eğitim odaları kütüphane yer alıyor. Kongre binamız aynı zamanda ortak akla ve istişareye önem verdiği yeni bir... Bugün bir kez daha ifade etmek istiyorum. Modern geniş kullanışlı binalara asıl önemli olan buralara layıkıyla hakkını vermektir. Burada yapacağımız toplantılarla, eğitimlerle, faaliyetlerle kongre merkezimizin hakkını vermeye çalışacağız. Davamızı daha fazla vatandaşımıza anlatacağız.

Parti arasındaki muhabbeti, birlik ve beraberlik ruhunu daha fazla güçlendireceğiz. Türkiye'nin zengin ve beşeri entelektüel hazinesinden daha fazla yararlanmaya çalışacağız. Rabbim bizlere buraların kıymetini bilerek en güzel şekilde milletimize nasip etmeyi yeğlesin. Bu davaya gönül vermiş tüm kardeşlerimize çalışmaları için şükranlarımızı sunuyorum.

31 Mart seçimlerinde inşallah tekrar sandıklardan gümbür gümbür çıkarak yola devamımızı rabbim nasip etsin.