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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye için hiçbir projesi olmayanların oyunlarını bozmalıyız

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Akçaabat#Gençlerle Buluşma
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye için hiçbir projesi olmayanların oyunlarını bozmalıyız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akçaabat'ta vatandaşlara hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, "Gençler, ne yaptıklarımızı babalarınıza dedelerinize sorun, onlar bugünü ve dünü anlattığında nereden nereye geldiğimizi iyi anlayacaksınız. Yeni nesillere bu hakikatleri anlatmanızı istiyorum. Türkiye için hiçbir hayali, projesi ve hedefi olmayanların imaj cilalamasıyla parlatmaya çalışanların oyununu bozmalıyız" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akçaabat'ta gençlerle buluşması öncesi vatandaşlara hitap etti. Erdoğan konuşmasında şunları ifade etti:

* Sevgi ve kader arkadaşlığı yapabilmek herkese nasip olacak bir şey değildir. Allah için seviyorum. Sizler siyaset ve hizmet yolculuğumuzun her safhasında bizim yanımızda oldunuz. Bizi hiçbir zaman yalnız koymadınız. İstanbul'u yönetmek için yola revan olduğumda yanımda siz vardınız. AK Parti'yi kurup hizmet yoluna çıktığımızda yanımızda siz vardınız.

* Biz de milletimize ve şükran olan borcumuzu tarihin en büyük demokrasi ve kalkınma hamlesini gerçekleştirerek ödemek içinde olduk. Her kesimden vatandaşı özgürlüklere biz kavuşturduk. Vesayeti yenerek milli iradeyi biz güçlendirdik. Gabar'da Cudi'de bunların üstüne çöktük, inlerine girdik. Son terörist ölünceye kadar terörle mücadelemize devam. Sınırlarımıza yönelik tacizlere cevap vererek istiklalimizi kurduk.

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* Artık eski Türkiye yok. Eski Trabzon da yok. Vesayet ve darbe dönemlerinin maddi ve manevi iklimini hatırlayanlar bugün sahip olduğumuz nimetleri daha takdir edeceklerdir. Eski günleri yaşamayanlar bugünü anlamazlar. Bu mukayese yapamayanlar bu anlattıklarımızı film senaryosu gibi zannediyor. Gençler, ne yaptıklarımızı babalarınıza dedelerinize sorun, onlar bugünü ve dünü anlattığında nereden nereye geldiğimizi iyi anlayacaksınız. Yeni nesillere bu hakikatleri anlatmanızı istiyorum. Türkiye için hiçbir hayali, projesi ve hedefi olmayanların imaj cilalamasıyla parlatmaya çalışanların oyununu bozmalıyız.

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