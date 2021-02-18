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Gündem
AA
Haber Giriş: 18.02.2021 - 22:07 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk milletinin ve İslam aleminin Regaip Kandili'ni kutladı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk milletinin ve İslam aleminin Regaip Kandili'ni kutladı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek üç aylar ile idrak etmekte olduğumuz Regaip gecesini tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarından Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, "Milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek üç aylar ile idrak etmekte olduğumuz Regaip gecesini tebrik ediyorum. Rabb'imden bizi ve tüm insanlığı bu mübarek gece hürmetine her türlü felaketten, musibetten muhafaza buyurmasını diliyorum. Regaip gecemiz mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

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