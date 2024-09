Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütleri nefes alamıyor

Haberin Devamı

Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen törende konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan özetle şunları söyledi:

-ASLAN PAYI SİZİN: “85 milyonun emniyeti, huzuru, ülkemizin birlik ve beraberliği için fedakârca çalışan emniyet ve jandarma teşkilatımız hiç tartışmasız ülkemizin de milletimizin de kıvanç kaynağıdır. Eğer evlerimizde huzur ve güven içinde oturabiliyorsak, birlik ve beraberlik içinde yaşıyorsak, çocuklarımız hiçbir korku olmadan okullarına gidiyorsa, gençlerimiz ülkemizin her yanında özgürce dolaşabiliyorsa, malımız, mülkümüz, canımız, namusumuz, bayrağımız ve tüm kutsal değerlerimiz teminat altındaysa hiç şüphesiz bunda aslan payı sizindir. Gece-gündüz demeden görevlerini özveriyle yerine getiren polis ve jandarmalarımızındır.

-7 BİN 204 YENİ ARAÇ: Devletimize ve milletimize karşı mesuliyetlerimizi yerine getirebilmemiz için hiçbir fedakârlıktan kaçınmıyoruz. İşte bugün, jandarma ve emniyet teşkilatlarımıza 7 bin 204 yeni aracın hizmete alım törenini gerçekleştiriyoruz. Bu araçlarımızın 5 bin 1 tanesini emniyet teşkilatımız kullanacak. 2 bin 203 adedini ise jandarma teşkilatımız kullanacak. Bu araçlar asayiş, terör ve uyuşturucuyla mücadele başta olmak üzere güvenlik faaliyetlerimizin daha etkin yürütülmesini kolaylaştıracaktır.

Haberin Devamı

- BİRİNCİL ŞART GÜVENLİK: Huzur ve emniyetin olmadığı bir yerde ne devlet olur ne demokrasi ve özgürlükler olur ne de ekonomik kalkınma olur. Güçlü devlet ve toplumun birincil şartı güvenliktir. Kendini devletten, kanundan, nizamdan üstün gören, kendini dokunulmaz gören alçakların tepesine tepesine bindik. Terör örgütlerine sınırlarımız içinde ve dışında nefes alacakları hiçbir alan bırakmadık.

-HER GÜN ÜST DÜZEY TERÖRİST İMHA: 2024 içerisinde PKK’sından FETÖ’süne, DHKP-C’sinden DEAŞ’ına eli kanlı canilere karşı 35 bin 500 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 825 terörist etkisiz hale getirildi. 70 terör eylemi güvenlik güçlerimiz tarafından engellendi. Hemen her gün üst düzey bir teröristin imha haberini alıyoruz. Bu operasyonların neredeyse tamamını kendi silahlarımızla, yerli ve milli teknolojimizle gerçekleştiriyoruz. Aynı durum çeteler için, mafya için, organize suç şebekeleri için, zehir tacirleri, insanlıktan nasibini almamış insan tacirleri için de geçerlidir.”

Haberin Devamı

JANDARMA VE EMNİYET GÜÇLERİNE: MİLLETİN KALBİNİ KAZANIN

-“Sizlerden şuna dikkat etmenizi istiyorum. Huzurumuza, emniyetimize, birliğimize, toplumsal barışımıza kasteden tahrikler karşısında her zaman müteyakkız olun. Milletimizin sizden beklediği vazifeyi yerine getirirken vakur, soğukkanlı ama çok kararlı bir şekilde davranın. Nerede görev yaparsanız yapın milletimizle el ele, gönül gönüle verin. Milletimizin kalbini kazanmaya daima özen gösterin. Üzerinde şerefle taşıdığınız üniformada şehitlerimizin ve gazilerimizin hakkı olduğunu bir an olsun aklınızdan çıkarmayın.”

Haberin Devamı

‘VAAT EDİLMİŞ TOPRAKLAR HAYALİ KURANLAR RAHATSIZ’

-“Attığımız her adım, yaptığımız her hamle, hayata geçirdiğimiz her proje bu bölgeye dair planları olanları rahatsız etmektedir. Bölgemizi lime lime etmek isteyenler bizden rahatsız oluyorlar. Vaat edilmiş topraklar hayali kuranlar, bizden rahatsız oluyorlar. Eski sömürü çarklarını çevirmek isteyenler bizden rahatsız oluyorlar. Silah lobileri, kaos lobileri, mazlumların gözyaşından beslenen kan tüccarları bizden, büyüyen ve güçlenen Türkiye’den rahatsız oluyorlar. Nasıl atalarımız bu toprakları canlarını feda ederek vatan eylediyseler, biz de burayı vatanımız olarak korumak için daima mücadele edeceğiz. Rehavete kapılmayacak, gardımızı asla indirmeyeceğiz. Bunun için hepimize önemli görevler düşüyor.”