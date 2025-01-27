Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör baronları için yolun sonu görülmüştür

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Gençlik Kolları'nın 7. Olağan Kongresi'ne katıldı.

Sınırlar içerisinde ve dışında vatan savunması yapan tüm genç güvenlik güçlerini muhabbetle selamladığını belirten Erdoğan, İsrail'in devlet terörüne teslim olmayan Filistin ve Gazze'nin yiğit gençlerini, Baas zulmüne destansı bir zaferle son veren Suriye'nin devrimci gençlerini AK Gençlik adına selamladı.

Terör örgütlerinin kalleş saldırılarında toprağa düşen tüm kahramanları, tüm gençleri bir kez daha rahmetle yad eden Erdoğan, 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü hainlerin kurşunlarına göğüslerini siper eden Abdullah Tayyip Olçok'a, Mahir Ayabakan'a, Mutlucan Kılıç'a ve diğer tüm genç şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

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"SİZİN UFKUNUZ KUVAYIMİLLİYE'NİN UFKUDUR"

Abdurrahim Karakoç'un "Gençliğe Mesaj" şiirini okuyan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Sevgili gençler; işte sizin yolunuz, gayeniz, hedefiniz, ufkunuz budur. Sizin ufkunuz, Hoca Ahmet Yesevi'nin ufkudur. Sizin ufkunuz Yunus Emre'nin, Hacı Bektaş-ı Veli'nin ufkudur. Sizin ufkunuz Bilge Kağanların, Alparslanların ufkudur. Sizin ufkunuz, 'ya ben İstanbul'u alırım ya İstanbul beni' diyen Fatih Sultan Mehmet'in, dünyayı dize getiren Yavuz Sultan Selim'in ufkudur. Sizin ufkunuz bilgeliği siyasetnamelere sığmayan, hepsini bugün rahmetle andığımız büyük devlet adamlarının ufkudur. Sizin ufkunuz, istiklal ve istikbal yiğitlerinin, şehitlerin, gazilerin ufkudur. Sizin ufkunuz Kuvayımilliye'nin ufkudur. Sizin ufkunuz bu toprakları yurt kılan Anadolu alplerinin, Anadolu erenlerinin, Anadolu ahilerinin, Anadolu bacılarının ufkudur. Sizin ufkunuz bu coğrafyayı nakış nakış işleyen, kardeşlik hamuru ile yoğuran ediplerimizin, alimlerimizin, ariflerimizin ufkudur."

"SİZ BÜYÜK BİR MEDENİYETİN MİRASÇILARISINIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere hitaben, "Mehmet Akif'in, 'Asım'ın Nesli' hayali size tecelli ediyor. Üstat Necip Fazıl'ın 'İdeal Gençlik Rüyası' sizinle tabir ediliyor. Merhum Sezai Karakoç'un 'Diriliş Nesli' sizde vücut buluyor." ifadelerini kullanarak, şunları kaydetti:

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"Ömrünü İ'la-yi Kelimetullah'a adamış dava adamlarımızın hayali sizde gerçeğe dönüşüyor. Hepiniz Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasınız. Hepiniz Fatih'in İstanbul'u fethettiği ruhta ve inançta olmalısınız. Unutmayın, her biriniz başlı başına birer Türkiye'siniz. Sizler bu milletin istikbalisiniz, aydınlık yarınlarısınız. Sizler ezilenlerin kurtuluş umudu, hür dünyanın gür sesisiniz. Sizler sadece Türkiye'nin geleceği değil, zulüm ve karanlığa boğulan dünyanın diriliş neferlerisiniz. Siz büyük bir ülkenin gençlerisiniz. Siz büyük bir medeniyetin mirasçılarısınız. Siz vicdanı, asaleti ve duruşuyla büyük bir milletin evlatlarısınız. Her birinizi yürekten selamlıyorum, her birinizi tek tek tebrik ediyorum."

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Kendisine AK Gençlik gibi vefalı, gayretli, mücadeleci yol ve dava arkadaşları bahşettiği için Allah'a şükreden Erdoğan, geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren AK Parti Ankara Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu'na rahmet diledi.

Bugün gençlik kollarında bir bayrak değişiminin yaşandığını belirten Erdoğan, gençlik kolları başkanlığı görevini 4 yıl boyunca başarıyla yürüten İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'ın hem partide hem de gençlik kolları bünyesinde önemli vazifeler icra ettiğini aktardı. Erdoğan, İnan'ı üstün hizmet ve gayretlerinden ötürü tebrik etti.

Gençlik kolları başkanlığı vazifesini devralan Yusuf İbiş'i de tebrik eden ve bu görevi layıkıyla yerine getireceğine yürekten inandığını aktaran Erdoğan, geçmiş dönemlerde gençlik kolları başkanlığını yapmış kişileri de tek tek sayarak takdir ve tebriklerini iletti.

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"14 Ağustos 2001'de milletimizin talebi ve duasıyla yola çıkarken refikimiz gençlerimizdir dedik. 3 Kasım 2002'de sessizlerin sesi, kimsesizlerin kimsesi olarak iktidara gelirken gençlerimizin başımızın üstünde yeri vardır dedik." ifadelerini kullanan Erdoğan, siyasi hayatları ve iktidarları boyunca daima gençlerle yol yürüdüklerini, onlara yoldaşlık ettiklerini söyledi.

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"GENÇLERİMİZİ SOKAĞA ÇAĞIRANLARDAN, TAHKİR VE TAHRİK EDENLERDEN OLMADIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, teknolojiden sağlığa, adaletten diplomasiye, sosyal politikalardan tarıma tüm alanlarda sessiz devrimlere imza atarken gençleri hep ilk planda tuttuklarını aktararak, milletin ötelenmiş, örselenmiş ve ümitleri kırılmış gençlerini hak ettikleri ülkeye, hak ettikleri iklime bir an önce kavuşturmanın mücadelesini verdiklerini kaydetti.

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Eski Türkiye'nin kirli oyunlarına gençlerin alet edilmesine, onların canı ve heyecanı üzerinden siyaset yapılmasına da müsaade etmediklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"22 yılda gerçekten zor günler yaşadık, çok ciddi adaletsizliklere maruz kaldık. Vesayetin ve hukuksuzluğun her türlüsüne bizzat şahit olduk. Ama hiçbir zaman demokrasiden, meşruiyetten, milli iradenin tayin ettiği çizgiden sapmadık. Gençlerimizi sokağa çağıranlardan olmadık, gençlerimizi tahkir ve tahrik edenlerden olmadık. Hiçbir ayrım gözetmeden gençlerimizin tamamına sahip çıkmaya çalıştık.

Eğitimde, siyasette, bürokraside, sivil toplum ve iş dünyasında aklınıza gelebilecek her alanda gençlerimizin önünü açan, gençlerimize yeni ufuklar çizen reformları, projeleri, yatırımları hayata geçirdik. Kılık kıyafet yasağı vardı, kaldırdık. Kat sayı adaletsizliği vardı, son verdik. Üniversitelerin kapısının önünde ikna odaları kurulmuştu, yıkıp attık. Kamuda başörtüsüyle çalışmak yasaktı, önünü açtık. Tabelalar, klavyeler, diller üzerinde baskı vardı, sona erdirdik."

"MİLLETİMİZİN YARINLARINI, YİNE SİZ GENÇLERİMİZLE BİRLİKTE ŞEKİLLENDİRİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin rahatça yaşayıp kendilerini özgürce ifade edebildikleri bir Türkiye'yi yine gençlerle birlikte inşa ettiklerinin altını çizdi.

Hayatın her alanında gençlere güvendiklerini ve destek olduklarını belirten Erdoğan, gençlere "vitrin malzemesi" olarak bakanlardan gelen tüm itirazlara rağmen, seçilme yaşını önce 30'dan 25'e devamında ise 18'e indirerek siyasetin gençleşmesini sağladıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Birileri 'gençler yapamaz, gençler halledemez' derken biz tam aksine 'bu işi ancak gençler kotarır, gençler yapar' diyerek politikalarımızın merkezine bu ülkenin evlatlarını yerleştirdik. Üstat Necip Fazıl'ın 'bir iman merkezi etrafında toplananlar' ifadesiyle tarif ettiği milletimizin yarınlarını, yine siz gençlerimizle birlikte şekillendiriyoruz. Bir okul olarak gördüğümüz gençlik kollarımızda, bu ülke ve bu millete sevdalı, istiklal ve istikbaline aşkla bağlı, bilgili, kültürlü, ahlaklı, erdemli ve donanımlı bir gençlik yetişiyor. 'Kim var' diye seslenildiğinde sağına soluna bakınmadan fert fert 'ben varım' cevabını veren, 'benim olmadığım yerde kimse yoktur' diyen, dava ahlakına sahip bir gençlik gümbür gümbür geliyor."

Erdoğan, milli iradenin tecelligahı olan Gazi Meclis'teki en genç 5 milletvekilinden 4'ünün AK Parti saflarında milleti temsil ettiğini, gençler için çalıştığını, didindiğini, gençlerin taleplerine tercüman olduğunu belirtti.

1 milyona yakın üyesiyle AK Parti Gençlik Kolları Teşkilatının, bugün Birleşmiş Milletlere kayıtlı 37 devletin nüfusunu geride bıraktığını ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bu sayı, Türkiye'deki birçok siyasi partinin toplam üye sayısından daha fazladır. Sadece son 4 yıl içinde partimizin gençlik kollarına tam 700 bin gencimiz üye oldu. 'Millete hizmet davasında ben de varım' dedi. AK Parti Gençlik Kolları, hamdolsun kalbi ülkesi ve milleti için çarpan gençleri bir araya getirerek büyük ve güçlü Türkiye idealimize güç veriyor. Şu hakikati altını çizerek bugün bir kez daha haykırmak istiyorum; bu gençlik, İstanbul'un duvarlarını 'Zulüm 1453'te başladı' yazılarıyla kirleten köksüz, ruhsuz, şuursuz bir gençlik değildir. Bu gençlik, 3-5 ağacın yeri değiştirildi diye sokakları yakıp yıkan, esnafın malını, mülkünü yağmalayan vandal bir gençlik değildir."

Erdoğan, bu gençliğin, askere kurşun, polise molotof, taş, şişe atan kandırılmış bir gençlik olmadığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bu gençlik, 78 canımızı kaybettiğimiz kara bir günün ertesinde ailelerimizin acılarıyla dalga geçen vicdansız bir gençlik hiç değildir. Bu gençlik, yüreği kendi devletine, kendi halkına kinle, nefretle, öfkeyle dolu bir gençlik de değildir. Tam tersine bu gençlik, 1453'ü baş tacı eden bir gençliktir. Bu gençlik, fetih ruhuna, Fatih Sultan Mehmet'e sahip çıkan bir gençliktir. Bu gençlik, bayrağına aşık, vatanına aşık, istiklaline ve istikbaline aşık milli bir gençliktir."

"BÖYLE BİR GENÇLİĞİN, DOLU DİZGİN GELDİĞİNİ GÖRMENİN GURURUNU YAŞIYORUM"

Yarınları gönül huzuruyla teslim edebilecekleri bu gençliği şu an karşısında gördüğünü söyleyen Erdoğan, "Yetişmesi için ömrümü vakfettiğim böyle bir gençliğin, önü kesilmeyen bir çağlayan misali dolu dizgin geldiğini görmenin gururunu yaşıyorum." ifadesini kullandı.

Erdoğan, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında rol olan, Türkiye Yüzyılı hedeflerine doğru bir an olsun durmadan, dinlenmeden, güçlü adımlarla ilerleyen tüm gençlere teşekkür ederek, "Rabbim sizi korusun, her türlü şerden muhafaza eylesin." dedi.

Sadece hak ve özgürlükler alanında değil, diğer başlıklarda da daima gençlerin yanında olduklarını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"22 yıl boyunca bir yandan ülkemizi her alanda büyütüp kalkındırırken, diğer yandan da gençlerimiz için tüm imkanlarımızı seferber ettik. 2002 yılında ülkemizde sadece 76 üniversite vardı. 132 yeni üniversite açarak üniversite sayımızı 208'e çıkardık. Göreve geldiğimizde gençlik merkezlerimizin sayısı sadece 9'du, bugün bu sayı 522'ye ulaştı. Yükseköğrenim yurtlarımızın sayısını 190'dan aldık 862'ye çıkardık. Bir milyona yaklaşan yatak kapasitesine sahip konforlu, güvenli ve modern yurtlarımızı öğrencilerimizin hizmetine sunduk. 2002'de lisans öğrencilerine 45, yüksek lisans öğrencilerine 90, doktora öğrencilerine ise 135 lira tutarında burs ve öğrenim kredisi veriliyordu. Bugün lisans öğrencilerimize 3 bin lira, yüksek lisans öğrencilerimize 6 bin lira, doktora öğrencilerimize ise 9 bin lira burs ve kredi desteği sağlıyoruz."

"340 BİNE YAKIN MİSAFİR ÖĞRENCİMİZ BULUNUYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22 yıl önce üniversitelerdeki toplam akademik personel sayısının 70 bin olduğunu, bugün bu sayının 184 bini aştığını belirtti.

Yükseköğretim kurumlarının kapılarını dünyanın farklı ülkelerinden gelen uluslararası öğrencilere ardına kadar açtıklarını ifade eden Erdoğan, "2002'de uluslararası öğrenci sayımız 15 bin 505 iken şu anda dünyanın 190'ı aşkın ülkesinden 340 bine yakın misafir öğrencimiz bulunuyor. Uluslararası öğrencilerin bir ülkenin yumuşak gücü için ne manaya geldiğini son dönemde Suriye'de yaşananlar bizlere tekrar hatırlatıyor." şeklinde konuştu.

"KÜRESEL ÖLÇEKTE ÇOK FARKLI BİR TÜRKİYE'Yİ KONUŞUYOR OLACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de eğitim gören misafir öğrencilerin şu an bakan, üst düzey bürokrat, siyasetçi, iş adamı, akademisyen olarak kendi halklarına hizmet ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Şayet, bu konuda ırkçı lümpenlerin dediklerine prim verseydik Suriye'den Afrika'ya kadar birçok yerde işte bu gönül elçilerimizden mahrum kalırdık. Ama biz kendisi dışında herkese kin ve nefret besleyen bu başıbozuk güruha rağmen eğitimde uluslararası öğrenci hareketliliğini destekledik. Bunlar sadece birer başlangıç. Bu politikamızın olumlu sonuçlarını inşallah ilerde ekonomiden ticarete, diplomasiden beşeri ilişkilere kadar her alanda daha net göreceğiz. Birileri halen anlayamasa da bakın bundan 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl sonra küresel ölçekte çok farklı bir Türkiye'yi konuşuyor olacağız. Gençlerimizin imkanlarını genişlettiğimiz bir diğer alan spordur. Gençlik ve spor tesislerinin sayısı 2002'de sadece 1575'ti. Yeni futbol sahaları, atletizm pistleri, yarı ve tam olimpik yüzme havuzları, spor salonları, stadyumlar ve gençlik merkezleri inşa ederek bu sayıyı 4 bin 456'ya yükselttik."

Yerli ve milli teknoloji hamlesi TEKONOFEST'i hayata geçirerek, lise ve üniversite çağındaki gençleri yeni ürünler ve projeler geliştirmeleri için teşvik ettiklerini belirten Erdoğan, savunma sanayisindeki 3 bin 500'ü aşkın firmada çalışan genç mühendisleri gördükçe göğsünün kabardığını dile getirdi.

Erdoğan, "Bugün milli muharip uçağımız KAAN'dan, insansız hava araçlarına birçok stratejik projede gençlerimiz öncü roller üstleniyor. İnşallah bu sayı önümüzdeki yıllarda daha da artacak. Türk savunma sanayisi, sizlerin omuzları üzerinde yükselecek. Türkiye gençlerin gayretleriyle inşallah destanlar yazacak. İçinde bulunduğumuz asır Allah'ın iziyle Türkiye Yüzyılı olacaktır. Bundan en küçük bir şüphe duymuyorum. Kalbimle buna inanıyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerde sözünü verdikleri Aile ve Gençlik Fonu uygulamasını geçen yıl deprem bölgesinde başlattıklarını, 13 Ocak'taki Aile Yılı Tanıtım Programı'nda da fonu tüm şehirlere yaygınlaştırdıklarını anımsattı.

Söz konusu uygulamayla yuva kuracak gençlere 48 ay vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz olmak üzere 150 bin lira faizsiz kredi desteği sunduklarını aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bununla birlikte tüm dünyada veba gibi yayılan LGBT sapkınlığına karşı da gençlerimize yönelik koruyucu tedbirleri devreye alıyoruz. Sigara, alkol, tütün, uyuşturucu başta olmak üzere gençlerimizin sağlığını ve geleceğini tehdit eden zararlı alışkanlıklarla mücadelemiz sürüyor. Dijitalleşme ve internetin yaygınlaşmasıyla birlikte artan sanal kumar ve bahis sorununun üzerine kararlılıkla gidiyoruz. Pek çok gencimizin hayatını karartan, huzurunu kaçıran, hatta canına mal olan bu belanın kökünü kazıyıncaya kadar durmayacağız.

"TERÖR BARONLARI İÇİN YOLUN SONU GÖRÜLMÜŞTÜR"

Kırk yıldır ülkemizin ve milletimizin kanını sülük gibi emen terör illetiyle mücadelemiz çok boyutlu bir şekilde devam ediyor. Bu ülkenin gençlerini kimi zaman zorla, kimi zaman kandırarak, dağa kaçıran terör baronları için yolun sonu görülmüştür. 'Terörsüz Türkiye' hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. Gençlerimizin her ne sebeple olursa olsun terörün vahşi dişleri arasında kaybolup gitmesine müsaade etmeyeceğiz. Emperyalistlerin başımıza sardığı bu belayı def edecek, kırk yıllık oyunlarını bozacak, bu topraklardaki bin yıllık kardeşliğimizden güç ve ilham alarak aydınlık yarınlarımızı beraberce inşa edeceğiz. Sadece belli kesimlerin değil Türk, Kürt, Arap demeden 85 milyonun tamamının kazandığı bir iklimi ülkemizde ve ötesinde tesis edeceğiz."

"TÜRKİYE'Yİ BİRLİKTE BÜYÜTECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerinin yan yana, huzur, barış ve kardeşlik içinde yaşadığı geleceklerine güvenle baktığı bir Türkiye için çalışmaya devam edeceklerini, bu mücadeleyi gençlerle beraber yürüteceklerini vurguladı.

"Engelleri birlikte aşacağız." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Kirli senaryoları birlikte yırtıp atacağız. Saldırıları birlikte göğüsleyeceğiz. Kardeşliği birlikte yücelteceğiz. Türkiye'yi birlikte büyüteceğiz. İstikbalin aydınlık günlerine birlikte yürüyeceğiz. Başkaları ayırmaya, bölmeye çalışsa da biz bu ülkenin gençlerini işte bugün bu salonda olduğu gibi birleştirmenin, kucaklaştırmanın, aynı ortak paydada buluşturmanın gayretinde olacağız." diye konuştu.

Erdoğan, Allah ömür verdiği, gençler de arkasında durduğu müddetçe Türkiye'ye ve millete aşkla, şevkle, fedakarca hizmet etmeyi sürdüreceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aşkınızdan, coşkunuzdan, sevdanızdan ötürü her birinizi yürekten tebrik ediyor, hepinizin gözlerinden öpüyorum. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi, gücümüzü ve kardeşliğimizi daim eylesin. Bir bayram havasında gerçekleştirdiğimiz Gençlik Kolları Kongremizin bir kez daha partimiz için, davamız için ülkemiz ve gençlerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kongrede görevi devreden partililere teşekkür eden Erdoğan, göreve yeni gelen partililere de başarı dileğinde bulundu.