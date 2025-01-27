×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Yunanistan'ın gözü korktu: Denizlerin hakimi olma yolunda

Güncelleme Tarihi:

#Yunanistan#Türk Deniz Kuvvetleri#Mavi Vatan Doktrini
Yunanistanın gözü korktu: Denizlerin hakimi olma yolunda
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2025 12:39

Yunan medyası, Türk Deniz Kuvvetlerini yakın takibe aldı. Yerli ve milli atılımlar ile sarsılan Yunanistan, Türk donanmasının gücünden korktu. "Türk Deniz Kuvvetleri büyüyor, Ege'deki egemenliğimizi tehdit ediyor" diyen Yunan medyası, Türkiye'nin denizlerde güçlü bir donanma oluşturma yolunda ilerlediğini belirtti.

Haberin Devamı

Yunanistan medyası, Mavi Vatan 2025 tatbikatının ardından Türk Deniz Kuvvetleri'nde gerçekleştirilen yerli ve milli atılımlar ile sarsılmaya devam etti.

Yunan gazetesi Pentapostagma, "Türk Deniz Kuvvetleri büyüyor, Ege'deki egemenliğimizi tehdit ediyor" başlığıyla servis ettiği haber ile dikkat çekti.

Yunanistanın gözü korktu: Denizlerin hakimi olma yolunda

Türkiye'nin denizlerin hakimi olma yolunda olduğu ifade edilen haberde, "Türkler, Ege, Akdeniz ve Karadeniz'de gücünü yansıtmak için güçlü bir donanma oluşturma yolunda ilerliyor" denildi.

Danimarka merkezli International Media'nın haberini aktaran Pentapostagma, Türk Deniz Kuvvetleri için 209 yeni geminin inşa edildiğini belirtti.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınABD’den yine Türkiye’ye çattı: Dendias’ın derdi ‘Mavi Vatan’ABD’den yine Türkiye’ye çattı: Dendias’ın derdi ‘Mavi Vatan’Haberi görüntüle

MAVİ VATAN DOKTRİNİ

Gazete, Türk tersanelerinde inşa edilen ve aralarında ilk yerli denizaltıları, destroyerleri ve bir uçak gemisinin de bulunduğu 29 gemiyi yakın takibe aldıklarını bildirdi.

Gemilerin Türk Donanmasına güç kazandırdığını ifade eden gazete, "Akdeniz, Ege, Karadeniz'de ve hatta ötesinde daha fazla nüfuz kazandıracak çabanın son ürünü" dedi.

Yunanistanın gözü korktu: Denizlerin hakimi olma yolunda

Kıdemli araştırmacı Suha Çubukçuoğlu'nun açıklamasına yer veren gazete, Çubukçuoğlu'nun "Bu sadece bölgesel güç dengesini değiştirmekle kalmıyor, aynı zamanda Türkiye'nin, Ege gibi stratejik olarak hayati, coğrafi olarak karmaşık bölgelerde hakimiyetini sürdürürken, denizlerdeki gücünü yurt dışına taşıyabilen bir oyuncu olarak ortaya çıkışına işaret ediyor" sözlerini aktardı.

Gazete, Türk Deniz Kuvvetleri'ndeki yerli ve milli atılımların arkasında Mavi Vatan Doktrini olduğunun altını çizdi.

Haberde ayrıca, "Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'deki tutumu, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile toprak ve deniz altı enerji kaynakları konusunda çok sayıda çatışmaya yol açtı" yorumu yer aldı.

Gözden KaçmasınMilli uçak gemisi ve TF-2000 hava savunma muhribi ile Türkiye okyanuslarda sayılı güç olacak... Uzman açıkladı: Sırada nükleer denizaltı varMilli uçak gemisi ve TF-2000 hava savunma muhribi ile Türkiye okyanuslarda sayılı güç olacak... Uzman açıkladı: Sırada nükleer denizaltı var Haberi görüntüle

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANI GÖRGÜN'ÜN AÇIKLAMALARI KORKUTTU

Haberin Devamı

Gazete, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün, Türk gemilerinin denize indirilmesine ilişkin yaptığı paylaşımı da aktardı.

MİLGEM İSTİF Sınıfı İZMİR (F-516) ve İZMİT (F-517) fırkateynlerinin denize indirildiğini, "Mavi Vatan'ın yılmaz bekçileri denizle buluştu" mesajıyla duyuran Görgün, İZMİR ve İZMİT fırkateynleri hakkında “dünya denizlerinde ulusumuzun gücünü ve kararlılığını temsil edecekler” dedi.

Yunanistanın gözü korktu: Denizlerin hakimi olma yolunda

İZMİR ve İZMİT gemilerine dair açıklama yapan Görgün, "Türkiye denizlerde güçlü, sahada caydırıcı ve masada söz sahibi bir ülke olma yolunda kararlı adımlarla ilerlemektedir” ifadesini kullandı.

Haberin Devamı

Görgün ayrıca, "Bu fırkateynler, denizlerde zaferler kazanan Çaka Bey, Barbaros Hayrettin Paşa, Turgut Reis ve Oruç Reis gibi büyük denizcilerimizin aziz hatırasını yaşatmak ve Mavi Vatan’ı koruyacak modern donanmamızın gücüne güç katmak için inşa ediliyor. Bahriyemizin hizmetine sunulacak bu gemiler, milli mühendislik birikimimizle denizlerdeki bağımsızlığımızı pekiştirecek ve savunma kabiliyetimizi üst seviyeye taşıyacak" dedi.

Gözden KaçmasınYunanistanın gözü korktu: Denizlerin hakimi olma yolundaYunanistan'ın gözü korktu: Denizlerin hakimi olma yolundaHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Yunanistan#Türk Deniz Kuvvetleri#Mavi Vatan Doktrini

BAKMADAN GEÇME!