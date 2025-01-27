Yunanistan'ın gözü korktu: Denizlerin hakimi olma yolunda

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Yunanistan medyası, Mavi Vatan 2025 tatbikatının ardından Türk Deniz Kuvvetleri'nde gerçekleştirilen yerli ve milli atılımlar ile sarsılmaya devam etti.

Yunan gazetesi Pentapostagma, "Türk Deniz Kuvvetleri büyüyor, Ege'deki egemenliğimizi tehdit ediyor" başlığıyla servis ettiği haber ile dikkat çekti.

Türkiye'nin denizlerin hakimi olma yolunda olduğu ifade edilen haberde, "Türkler, Ege, Akdeniz ve Karadeniz'de gücünü yansıtmak için güçlü bir donanma oluşturma yolunda ilerliyor" denildi.

Danimarka merkezli International Media'nın haberini aktaran Pentapostagma, Türk Deniz Kuvvetleri için 209 yeni geminin inşa edildiğini belirtti.

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MAVİ VATAN DOKTRİNİ

Gazete, Türk tersanelerinde inşa edilen ve aralarında ilk yerli denizaltıları, destroyerleri ve bir uçak gemisinin de bulunduğu 29 gemiyi yakın takibe aldıklarını bildirdi.

Gemilerin Türk Donanmasına güç kazandırdığını ifade eden gazete, "Akdeniz, Ege, Karadeniz'de ve hatta ötesinde daha fazla nüfuz kazandıracak çabanın son ürünü" dedi.

Kıdemli araştırmacı Suha Çubukçuoğlu'nun açıklamasına yer veren gazete, Çubukçuoğlu'nun "Bu sadece bölgesel güç dengesini değiştirmekle kalmıyor, aynı zamanda Türkiye'nin, Ege gibi stratejik olarak hayati, coğrafi olarak karmaşık bölgelerde hakimiyetini sürdürürken, denizlerdeki gücünü yurt dışına taşıyabilen bir oyuncu olarak ortaya çıkışına işaret ediyor" sözlerini aktardı.

Gazete, Türk Deniz Kuvvetleri'ndeki yerli ve milli atılımların arkasında Mavi Vatan Doktrini olduğunun altını çizdi.

Haberde ayrıca, "Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'deki tutumu, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile toprak ve deniz altı enerji kaynakları konusunda çok sayıda çatışmaya yol açtı" yorumu yer aldı.

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANI GÖRGÜN'ÜN AÇIKLAMALARI KORKUTTU

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Gazete, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün, Türk gemilerinin denize indirilmesine ilişkin yaptığı paylaşımı da aktardı.

MİLGEM İSTİF Sınıfı İZMİR (F-516) ve İZMİT (F-517) fırkateynlerinin denize indirildiğini, "Mavi Vatan'ın yılmaz bekçileri denizle buluştu" mesajıyla duyuran Görgün, İZMİR ve İZMİT fırkateynleri hakkında “dünya denizlerinde ulusumuzun gücünü ve kararlılığını temsil edecekler” dedi.

İZMİR ve İZMİT gemilerine dair açıklama yapan Görgün, "Türkiye denizlerde güçlü, sahada caydırıcı ve masada söz sahibi bir ülke olma yolunda kararlı adımlarla ilerlemektedir” ifadesini kullandı.

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Görgün ayrıca, "Bu fırkateynler, denizlerde zaferler kazanan Çaka Bey, Barbaros Hayrettin Paşa, Turgut Reis ve Oruç Reis gibi büyük denizcilerimizin aziz hatırasını yaşatmak ve Mavi Vatan’ı koruyacak modern donanmamızın gücüne güç katmak için inşa ediliyor. Bahriyemizin hizmetine sunulacak bu gemiler, milli mühendislik birikimimizle denizlerdeki bağımsızlığımızı pekiştirecek ve savunma kabiliyetimizi üst seviyeye taşıyacak" dedi.