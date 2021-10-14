Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonla Hollanda'daki Türk gazetecilere seslendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala'nın vesilesiyle yapılan telefon bağlantısıyla katılımcılara hitap etti.
Salondakileri selamladığını belirten Erdoğan, toplantının hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.
Özellikle birlik ve beraberlik içinde yapılan bu çalışmaların neticesinin de çok verimli çok hayırlı olacağına inandığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bundan dolayı sizi tebrik ediyorum. Ülkemizden binlerce kilometre uzaklıkta böyle bir toplantıyı sizler hep birlikte gerçekleştirdiğiniz için sizlere şahsım, millettim, partim adına çok teşekkür ediyorum ve başarılarınızın artarak devamını diliyorum." ifadesini kullandı.
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