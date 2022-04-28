Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Krallığı'nı ziyaret edecek

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Ziyarete ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı.



"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud’un davetine icabetle 28-29 Nisan 2022 tarihlerinde Suudi Arabistan’ı ziyaret edeceklerdir. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek; işbirliğinin geliştirilmesi imkânları ele alınacaktır. Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanısıra, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde de bulunulacaktır."