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Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesaplarından 2022 yılının özet paylaşımını yaptı

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#Recep Tayyip Erdoğan#İcraat#Togg
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2023 00:22

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesaplarından 2022 yılında hükümetin icraatlarını özetledi. 20’ye yakın başlık altında yapılan 254 paylaşımla 2022 yılında yapılan hizmet ve projeleri anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, her bir paylaşım için özel görseller kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımlarına 31 Aralık 2022 sabah saat 09:00’da “Şimdi 2022’de gece gündüz çalışarak ülkemize kazandırdıklarımızın kısa bir özetini, hizmetkârı olmaktan şeref duyduğumuz milletimizle paylaşma vakti” cümlesiyle başlayan paylaşım serisini 2023’ün ilk dakikasına kadar sürdürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın paylaşımları arasında özel zamanlamayla atılan twitler de vardı. Erdoğan’ın paylaşımlarında Çanakkale Zaferi'ni temsilen saat 19.15 Çanakkale 1915 Köprüsü’ne, Cumhuriyetin yüzüncü yılını simgeleyen saat 20.23 Togg’a, İstanbul’un fethinin altı yüzüncü yıldönümüne itafen saat 20.53 de Türkiye’nin ilk insansız savaş jeti Kızılelma’ya ayrıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra gün içerisinde yaptığı tüm görsellerin yer aldığı videoyu “Türkiye Yüzyılı” şarkısıyla birlikte paylaştı. Paylaşımda şu ifadelere de yer verildi:

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"Sadece 2022’de yaptığımız eser ve hizmetlerin özeti bile saatlere, günlere sığmıyor. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında inşallah daha nice hizmet ve proje ile milletimizin huzurunda olacağız. Türkiye Yüzyılı’nı hep birlikte adım adım tarihe kazandıracağız."

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#Recep Tayyip Erdoğan#İcraat#Togg

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