Son dakika: Suriye ile ikinci görüşme ne zaman? Bakan Çavuşoğlu tarih verdi...

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü. Görüşmede, Suriye'deki durum ve Suriye konusunda üçlü bakanlar toplantısının ayrıntıları ele alındı. Bakan Çavuşoğlu, 3'lü görüşmenin ocak ayının ikinci yarısında olabileceğini söyledi.



"MOSKOVA YA DA ÜÇÜNCÜ BİR ÜLKE OLABİLİR"



Çavuşoğlu açıklamasında, "Dışişleri Bakanları görüşmesi Ocak ayının 2. yarısında olsun dedik. Adres Moskova ya da üçüncü bir ülke olabilir" ifadelerini kullandı.



11 YIL SONRA İLK TEMAS



Türkiye ve Suriye arasında 11 yıl sonra ilk üst düzey temas geçtiğimiz günlerde yaşanmıştı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar üçlü görüşme kapsamında Rusya'da Suriyeli mevkidaşı Ali Mahmud Abbas ile bir araya gelmişti.



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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan ziyareti sonrası uçakta yaptığı açıklamada, "Biz şu an itibarıyla Suriye-Türkiye-Rusya, üçlü olarak bir adım atalım istiyoruz. Bunun için de önce istihbarat örgütlerimiz bir araya gelsin, ardından savunma bakanlarımız bir araya gelsin, daha sonra dışişleri bakanlarımız bir araya gelsin. Onların yaptığı görüşmelerden sonra da biz liderler olarak bir araya gelelim. Bunu da Sayın Putin’e teklif ettim. O da buna olumlu baktı. Böylece bir dizi görüşmeler zincirini başlatmış olacağız." ifadelerini kullanmıştı.