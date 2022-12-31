Son dakika: Eski Papa 16. Benedictus hayatını kaybetti

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Vatikan Sözcüsü Matteo Bruni yaptığı yazılı açıklamada, "Üzülerek bildiriyorum ki eski Papa 16. Benedictus, bugün saat 09.34'te Vatikan'daki Mater Ecclesiae Manastırı'nda vefat etti" ifadelerini kullandı. Sözcü Bruni, en kısa sürede daha fazla bilgi sağlanacağını aktardı.



95 yaşında hayatını kaybeden Benedictus’un naaşının 2 Ocak 2023 Pazartesi sabahı Aziz Petrus Bazilikası'nda olacağı ifade edildi.



16. Benedictus, 600 yıl aradan sonra istifa eden ilk Papa olmuştu. Papa Francis ise 13 Mart 2013'te Papa Benedictus'un yerini alarak Latin Amerika'dan gelen ilk Papa olmuştu.



PAPA İNSANLARDAN DUA ETMELERİNİ İSTEMİŞTİ



Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile yaklaşık 10 yıl önce istifa eden 95 yaşındaki selefi 16. Benedictus'un ‘’çok hasta’’ olduğunu söylemiş ve inananlardan eski papa için dua etmelerini istemişti.



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Almanya’da Westpfahl Spilker Wastl hukuk firması, 1945-2019 yılları arasında Münih Başpiskoposluğu’ndaki cinsel istismar iddialarına ilişkin bulguları içeren bir rapor açıklamıştı.

Başpiskoposluk tarafından hazırlatılan raporda, eski Papa 16. Benedict’in 1977-1982 tarihlerinde Münih başpiskoposu olarak görev yaptığı dönemde çocuklara cinsel istismarda bulunan rahiplerden haberdar olduğu, ancak harekete geçmeyerek sessiz kalmayı tercih ettiği belirtilmişti.

1927’de Almanya’da dünyaya gelen, gerçek adıyla Joseph Ratzinger, 2005-2013 yılları arasında Papa olarak görev yaptı. Bu göreve seçildiğinde 78 yaş ile en yaşlı papalardan olan Ratzinger, bundan yaklaşık 8 yıl sonra ‘ilerleyen yaşını’ gerekçe göstererek istifa etti.



600 YIL SONRA BİR GELENEĞİ BOZDU

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Papaların ölene kadar görevde kalma geleneğini yaklaşık 600 yıl sonra bozan ilk papa Ratzinger oldu ve bu kararla Katolik dünyasında şok etkisi yarattı.

‘Emekli Papa’ unvanını alan Ratzinger, bundan sonra da Vatikan’da yaşamayı ve papalara özel beyaz kıyafet giymeyi sürdürdü.



Mater Ecclesiae Manastırı’nda yaşayan eski papayı sık ziyaret eden kişilerden olan ve biyografisini de yazan Peter Seewald 2020’de de Ratzinger’in sağlık durumunun kötü olduğunu söylemişti.

Gelenekselci, dogmalara bağlı bir Papa olarak hatırlanan 16. Benedictus, bu göreve gelmeden önce engizisyonun devamı sayılan İnanç Doktrini Kurulu’nun başkanlığını yapmıştı.



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Almanya doğumlu Onursal Papa 16. Benedictus, 19 Nisan 2005 tarihinde Papa seçilmiş 27 Kasım ile 1 Aralık 2006 tarihinde de Türkiye’yi ziyaret etmişti.