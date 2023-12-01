Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sivil kaybı meşru gösterilemez

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya paylaşımı şöyle:

Bugün Dubai’de gerçekleştirdiğimiz Dünya İklim Eylemi Zirvesi’nin tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Türkiye tüm krizlerde barışın yanında olmuş, adalet ve hakkaniyet temelinde çözüm için çalışmıştır.

İklim değişikliğine de bu perspektiften yaklaşıyoruz.

2053 yılı itibarıyla net sıfır emisyon hedefini gerçekleştirmeyi öngörüyoruz.

Toplam kurulu güç içerisinde yenilenebilir enerji kaynaklarının payını %55’e yükselttik. Bu oranla Avrupa’da 5’inci, dünyada ise 12’nci sırada yer alıyoruz.

Jeotermal kurulu gücünde Avrupa’da 1’inci, dünyada 4’üncüyüz.

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Hidroelektrik santrali kurulu gücünde ise Avrupa’da 2’nci, dünyada 9’uncu sıradayız.

2053’te yenilenebilir enerjinin payını %69’a çıkarmayı planlıyoruz.

Eşim Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan Sıfır Atık Projesi’yle atıkların geri kazanım oranını 2035 yılında %60’a taşıyacağız.

İklim kriziyle ilgili görüşlerimizi paylaşırken hemen yanı başımızda, Filistin topraklarında yaşanan insani krize değinmeden geçemeyiz.

İsrail saldırıları sonucu, çoğunluğu çocuk ve kadın 16 bini aşkın Filistinli masum sivilin hayatını kaybetmesi hiçbir şekilde meşru gösterilemez.

Son gelişmelerle birlikte 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve toprak bütünlüğünü haiz bir Filistin devletinin kurulmasının ehemmiyetini hep birlikte tekrar gördük.

Türkiye olarak bunun tesis ve temini noktasında her türlü sorumluluğu almaya hazırız.

Bu vesileyle tekrar vurgulamak istiyorum: “Dünya beşten büyüktür” ve “daha adil bir dünya mümkündür”.