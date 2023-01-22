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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnaklı şehidin ailesine telefonla taziyelerini iletti

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Şehit#Süleyman Soylu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnaklı şehidin ailesine telefonla taziyelerini iletti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2023 22:55

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ta teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan korucu Nimet Encü'nün ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakan Soylu ile yaptığı telefon görüşmesinde Encü'nün ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak Bestler Dereler kırsalında başlatılan operasyonda terör örgütü PKK mensuplarınca girilen çatışmada şehit olan güvenlik korucusu Nimet Encü'nün ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Soylu, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Şehit Nimet Encü'nün amcası Yahya Encü ile konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öncelikle başımız sağ olsun. Rabbim taksiratını affetsin. Çok büyük mücadeleler verdiniz. Böyle bir mücadele verirken evladımız Nimet Encü şehit oldu. Önce şahsım ve milletim adına baş sağlığı diliyorum. Selam ve sevgilerimi hepinize iletiyorum" dedi.

Encü'nü Yahya Encü ise, "Cumhurbaşkanım, ellerinizden öperim. Bizi aradığınız için çok mutluyum. Devlerimizin başı sağ olsun. Devleti için ölenler şehittir. Allah, sizden ve İçişleri Bakanı'mızdan razı olsun" dedi.

Bakan Soylu'ya, Şırnak Valisi Osman Bilgin, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, çok sayıda komutan, siyasi parti temsilcileri eşlik etti. Bakan Soylu ve beraberindeki komutanlar, daha sonra Şırnak'tan ayrıldı.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Şehit#Süleyman Soylu

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