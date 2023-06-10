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Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit Aybüke öğretmeni andı

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#Şenay Aybüke Yalçın#Şehit Öğretmen#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit Aybüke öğretmeni andı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2023 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ın ölüm yıldönümü nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Aybüke evladımızı ailesinden, sevdiklerinden, öğrencilerinden ayıran terör örgütü PKK ile mücadelemize devam edeceğiz” dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batman’ın Kozluk ilçesinde, PKK terör örgütü tarafından öldürülen öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ın ölüm yıldönümü nedeniyle paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, “Milletimize hizmet etmekten başka hiçbir gayesi olmayan Şenay Aybüke Yalçın öğretmenimizi, alçakça şehit edilişinin yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum. Aybüke evladımızı ailesinden, sevdiklerinden, öğrencilerinden ayıran terör örgütü PKK ile mücadelemize devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

ÇİÇEKLERLE ANILDI

9 Haziran 2017’de Batman’ın Kozluk ilçesinde, Belediye Başkanı Veysi Işık’ın aracına teröristlerce açılan ateşte, başka bir araçtayken yaralanıp şehit olan 7 aylık müzik öğretmeni Aybüke Yalçın (22) için dün memleketi Çorum’un Osmancık ilçesindeki kabri başında anma yapıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de şehit öğretmeni mesaj yayınlayıp andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit Aybüke öğretmeni andı


 

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#Şenay Aybüke Yalçın#Şehit Öğretmen#Cumhurbaşkanı Erdoğan

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