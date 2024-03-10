Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa’da: Rakibimiz yok

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- ŞANLIURFA BİZİ BİLİR: “Biz Şanlıurfa’yı iyi biliriz, Şanlıurfa da bizi iyi bilir. Alimleriyle, şairleriyle adeta kutup yıldızları yetiştiren Şanlıurfamız maşallah bugün yine bir başka güzel. Urfalılar bir asır önce işgalci Fransızları bu mübarek topraklardan kovarak Şanlı unvanını aldı. Bugün de sizlerin, şahsi hırsıyla hareket edenlere, terör örgütüne sırtını dayayanlara, ekmeden biçme peşinde olanlara, küçük hesapları için şehrinin geleceğini tehlikeye atanlara, kısaca milli iradenin arkasından dolanmak isteyen fırsatçılara geçit vermeyeceğinize inanıyorum.

- VİZYONDA, YATIRIMDA: Bizim siyasetimiz, eser ve hizmet siyasetidir. Vizyonda, programda, projede, yatırımda, bizimle yarışacak siyasi rakip tanımıyoruz. Bu özgüvenimizin gerisinde belediyelerde 30 yıllık, iktidarda 21 yılı aşkın müktesebatımız bulunuyor. Bu kardeşiniz Türkiye’nin Cumhurbaşkanı. Yerel yönetimi de Cumhur İttifakı’na verirseniz bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Şanlıurfa’yı yatırımlarla daha da farklı hale getireceğiz.

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- ALANDA 70 BİN KİŞİ VAR: Dedim ki emniyetten rakamı alın, alanda ne kadar kişi var. Alanda şu anda, verilen rakam 70 bin. Zaten Şanlıurfa’ya da bu yakışır. Dimdik ayaktayız. Meydanlarda ve medyada esip gürleyenlerin, milletimize verdikleri sözleri yapmayacakları belli. Çünkü geçmişte hep öyle oldu. 2019 seçimlerinde de yaşadık. Bir sürü vaatte bulundular, meydanlarda bir sürü söz verdiler ama sonuçta hiçbirini yapmadılar. Hatta pek çok alanda şehirlerimizi çok daha gerilere götürdüler. Siyasette aslolan sözünün eri olabilmektir.

- DERBİ MAÇINA HAZIR MISINIZ: Vatandaşımızın her derdi bizim derdimizdir. Her kesimden insanımızın sıkıntısını çözecek kararlılığa biz sahibiz. Gençler, 7 Nisan’a hazır mısınız? 7 Nisan’da ne yapıyoruz. Fenerbahçe-Galatasaray maçını Şanlıurfa’ya aldık. Şanlıurfa’ya bu yakışırdı.”

‘KİMSE GÖLGEMİZDE DOLAŞIP BİZE SEÇİM KAYBETTİREMEZ’

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- “Hiç kimsenin Cumhur İttifakı’nın, AK Parti’nin, şahsımızın gölgesinde yürüyerek sırf seçim kaybettirmek için ortada dolaşmasına rıza göstermeyiz. Rabbim hepsini ıslah etsin. Şanlıurfa’nın hizmete, yatırıma ihtiyacı var. Biz Urfa’ya, Urfalılara güveniyoruz. Biz eser ve hizmet siyaseti yapıyoruz derken yalan yanlış ifadelerle siyaset cambazlığı peşinde koşmuyoruz. Şanlıurfa’ya son 21 yılda 330 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Yine yapacağız.”

İLİM YAYMA VAKFI’NDA GAZZE TEPKİSİ: NETANYAHU GÜNÜMÜZÜN ‘HİTLER’İDİR

- Haliç Üniversitesi konferans salonunda düzenlenen İlim Yayma Vakfı’nın 53’üncü Olağan Genel Kurulu’na katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, burada yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

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“7 Ekim’den beri Gazze’de yaşananlar artık tahammül sınırlarını aşmıştır. İsrail, Batılı güçlerin sınırsız askeri ve diplomatik desteğini arkasına alarak Filistinli kardeşlerimize soykırım politikası uygulamaktadır. Netanyahu ve gözünü kin bürümüş yönetimi, Gazze’de işledikleri insanlık suçlarıyla günümüzün Nazileri olarak isimlerini Hitler’in, Mussolini’nin, Stalin, Franco’nun ve diğer modern dönem canilerinin yanına ekletmişlerdir. Yaklaşık 2 milyar nüfuslu İslam alemi Filistin halkına kardeşlik görevini maalesef tam manasıyla yerine getirememiştir. 21 yıl önce göreve gelmeden, genel başkan olarak Amerika’ya ilk yaptığım seyahatte ABD’nin ileri gelenleriyle masaya oturduğumuzda bana Hamas’ı sordular, ‘terör örgütü’ dediler. Ben onlara ‘Hamas bir terör örgütü değil. Tam aksine bir direniş örgütüdür’ demiştim. Şimdi kimse bize kalkıp da Hamas için terör örgütü ifadesini kullandırtamaz. Bugün de Hamas’ın liderleriyle çok açık net konuşup onların arkasında dimdik duran bir ülke Türkiye.”