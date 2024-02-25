Cumhurbaşkanı Erdoğan Sakarya’dan seslendi: Barış istiyorsan savaşa hazır ol

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- İÇERİDE TERÖRİST KALMADI: “Son 40 yıldır birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize kasteden, bölücü terör örgütüne karşı mücadele yürütüyoruz. Çektiğimiz acıların, maruz kaldığımız ihanetlerin ödediğimiz bedellerin haddi, hesabı yok. Ama hamdolsun her karışı şehit kanlarıyla sulanmış bu cennet vatanı, işgalcilere, hainlere, emperyalistlerin tetikçiliğini yapan teröristlere teslim etmedik. Bildiğiniz gibi artık içeride terör örgütleri kalmadı. Hepsi de terk ettiler. Son olarak güney sınırımız boyunca bir teröristan kurmaya teşebbüs ettiler. Gerçekleştirdiğimiz sınır ötesi harekâtlarla bu senaryoyu da yırtıp attık.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Sakarya adaylarıyla sahne çıktı.

- GÜÇLÜ ORDU GÜÇLÜ SAVUNMA: Tüm bu sürecin bize öğrettiği en önemli hakikat nedir biliyor musunuz? ‘Hazır ol cenge eğer ister isen sulhu salah.’ Yani barış ve huzur istiyorsan savaşa hazır olmalısın. Türkiye ve Türk milleti olarak şayet bu topraklarda huzur ve güven içinde yaşamak istiyorsak yapacağımız iş bellidir. Güçlü bir orduya, güçlü bir savunma sanayisine sahip olacağız. Diğer türlü bize bu coğrafyada nefes bile aldırmazlar.

- KAAN BEKA MESELESİDİR: KAAN savaş uçağına, Anadolu Gemisi’ne, Akıncı’ya, Kızılelma’ya, Anka’ya, Fırtına obüslerine, Altay tankına çeşit çeşit füze sistemlerine sahip olmak bizim için bir beka meselesidir. Şimdi dünya bizden istiyor. Dünyada 5’inci nesil savaş uçağı yapabilen 4 ülke arasına girmemizin gururunu yaşayamayanlar dönüp kalplerindeki ülke ve millet sevgisini bir sorgulasın.

- KARŞILIĞINI İHRACATIMIZLA ALIYORUZ: Son 21 yılda savunma sektörüne yaptığımız yatırımların karşılığını hem güvenliğimizde hem ihracatımızla almaya başladık. Kendimizle beraber dost ve kardeş ülkelerin ihtiyaçlarını da karşılayan bir ülke haline geldi. Geçtiğimiz yıl 185 ülkeye 230 çeşit ürün ihraç ederek 5.5 milyar dolarlık rekor ihraç tutarı yakaladık. Savunma sanayisinde sürekli yükselttiğimiz hedeflerimiz doğrultusunda azim ve kararlılıkla çalışmayı sürdürüyoruz.”

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CHP SAÇ SAÇA BAŞ BAŞA KAVGA EDİYOR

- Erdoğan konuşmasında muhalefeti şu sözlerle eleştirdi: “Geçen sene mayıs ayında tarihimizin en kritik seçimlerinden birini yaşadık. Karşımızdaki ittifakın bugünkü durumunu gördükçe Türkiye’nin ve Türk milletinin verilmiş sadakası varmış diyoruz. Ülkenin 2’nci büyük partisi işi gücü bırakmış kendi içinde saç saça baş kavga ediyor. Yaptıkları kongrenin üzerindeki şaibeleri, aday belirleme sürecindeki kirli pazarlıklar ve vahim iddiaları izledik. Öyle bir haldeler ki dünya yansa, ülke batsa kıyamet kopsa millet feveran etse umurlarında değil. Çıkarlarından, şahsi kariyerlerinden başka hiçbir şeyi gözleri görmüyor.”

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‘İSRAİL 100’DEN FAZLA GAZETECİYİ KATLETTİ’

İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin enformasyon bakanları, İsrail’in gazetecilere ve medya kuruluşlarına yönelik saldırılarını ve dezenformasyon faaliyetlerine yönelik olarak İstanbul’da bir araya geldi. Toplantıya video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şunları söyledi: “7 Ekim tarihinden beri Gazze’de ve İsrail’in işgali altındaki Filistin topraklarında çok büyük bir vahşet yaşanıyor. Batılı güçlerin koşulsuz desteğini arkasına alan İsrail yönetimi bir avuç toprak parçasına sıkıştırdığı Gazzelileri acımasızca katlediyor. Bugüne kadar 30 binin üzerinde Filistinli kardeşimiz hunharca şehit edildi. İsrail işgal güçleri sadece masum sivilleri değil aynı zamanda sahadaki gerçekleri dünyaya duyurmaya çalışan basın mensuplarını da hedef alıyor. Özgür basının sesini kesmek amacıyla İsrail’in katlettiği medya mensubu sayısı da 100’ün üzerindedir. Filistinli mazlumların sesi soluğu olan tüm cesur gazetecileri selamlıyor vefat edenlere Allah’tan rahmet diliyorum.”