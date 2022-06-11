Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlık hedefi 1.5 milyon yabancı hasta

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GERÇEK KAPASİTEYE ADIM ADIM

“Derin Teknoloji Üssü adı verilen bu binanın ülkemizin araştırma, geliştirme, yenilik ekosistemine çok önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Türkiye her alanda olduğu gibi özgün araştırma faaliyetleri konusunda da gerçek kapasitesini kullanmaya adım adım yaklaşmaktadır. Açılışını yapacağımız ve tamamı araştırma, geliştirme faaliyetlerine yönelik çalışan kuluçka merkezlerine ayrılmış olan bu merkez, üretilen bilgiyi teknolojiye dönüştürerek ülkemize güç katacaktır. Derin Teknoloji Üssü’nde yer alan altyapıların bir kısmı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın desteğiyle kurulmuştur. Mesela bunlardan biri; biyoyakıttan gıda takviyesine, hayvan yemininden gübreye kadar pek çok alanda uygulama imkânı olan ülkemizin fosil yakıtlara bağımlılığını azaltacak çalışmalardır.

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ÜLKEMİZİN YÜZ AKI TEKNOLOJİSİ OLACAK

Desteklenen bir diğer çalışma da sağlık sektörüne yönelik ilaç, aşı, tıbbi cihaz üretimi yapan KOBİ’lere yönelik araştırma, geliştirme, destek laboratuvarları projesidir. Bu çalışmaların gerçekleştirileceği yaşam bilimleri merkezimiz, sahip olduğumuz altyapı ve nitelikli insan kaynağıyla ülkemizin yüz akı teknolojilerinden biri olacaktır. Sağlık sektörünün ihtiyaçlarını yerli ve milli imkânlarla karşılayarak hem cari açığı azaltmak, hem bu tür ürünlerin ihracatını geliştirmek istiyoruz. Bu merkezden hizmet alacak KOBİ’lerin, akademisyenlerin ve araştırmacıların desteğiyle kısa sürede büyük ölçekli firmalarla rekabet edebilecek seviyeye çıkacağına inanıyorum. Derin Teknoloji Üssümüz ayrıca kömürden doğalgaz üretimi, deprem acil müdahale sistemi, deprem güvenliği, genetik araştırmalar, nano malzeme, robotik araştırmalar gibi pek çok farklı çalışmaya da ev sahipliği yapacaktır.

SAĞLIK KRİZİNİ EN AZ KAYIPLA ATLATTIK

Koronavirüs salgını ve ardından başlayan Rusya-Ukrayna savaşı tüm insanlığa çok önemli mesajlar vermiştir. Güçlü bir sağlık altyapısına sahip olmayan ülkeler ne kadar zengin, ne kadar müreffeh olurlarsa olsunlar, ciddi tehditler karşısında çaresiz kalmışlardır. Bilgi ve teknolojiyi üretimle, insan kaynağıyla ve altyapıyla desteklemeden salgın gibi yaygın sağlık krizleriyle baş etmenin mümkün olmadığını hep beraber gördük, yaşadık. Türkiye, son 20 yıldır her alan gibi sağlık altyapısına da yaptığı yatırımlar sayesinde bu büyük krizi en az kayıpla atlatmayı başarmıştır.

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BİZ GİTMİYORUZ ONLAR GELİYOR

Şehir hastanelerimize dudak bükenlerin, yapılan yatırımları israf yaftasıyla yerden yere vuranların salgın başladığında her ne kadar açıkça ifade etmeseler de sahip olduğumuz bu imkânlara şükrettiklerine inanıyorum. Tabii sadece hastane binası yapmak, sağlık personeli istihdam etmek yetmiyor. Bu binaları donatacak sağlık personelimizin işini kolaylaştıracak araç gereci, sistemleri de kendimizin geliştirmesi ve üretmesi gerekiyor. Ülke olarak birinci aşamayı geride bıraktık. Artık tüm enerjimizi ve vaktimizi ikinci safhaya verme sürecindeyiz. Yaşam birimleri merkezimiz işte bu gayretlerimizin bir sembolüdür. Bizim kendi vatandaşlarımızın sağlığını korumanın ötesinde bölgemizin ve dünyanın en önemli sağlık hizmetleri merkezi olma hedefimiz de var. Eskiden bizim vatandaşımız teşhis ve tedavi için yurt dışına giderdi. Şimdi dünyanın dört bir yanında aynı amaçla sayıları milyonu bulan insan ülkemize geliyor. Milyar dolarlık harcamayı burada yapıyor.

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HEDEF 10 MİLYAR DOLARLIK PAY

Önümüzdeki yıl ise 1.5 milyon yabancı hastaya hizmet vererek küresel sağlık pazarından 10 milyar dolarlık pay almayı hedefliyoruz. Hizmet kalitemizi teknoloji geliştirme ve üretme kabiliyetimizle birleştirdiğimizde kazancımız katlanarak yükselecektir. Aynı şekilde gıda krizinin dünyayı tehdit ettiği bir dönemde bu yöndeki üretimin ve teknoloji geliştirme çalışmalarının önemi de giderek artıyor.”.

YATIRIMINI KENDİ ÜLKESİNE YAPAN KAZANIR

Erdoğan “Bu iklimde yatırımını kendi ülkesine yapan, kendi halkına ve kendi insanına güvenen herkes kârlı çıkacaktır” mesajı verdi: “Sürekli kendi ülkesini aşağılayan, kendi milletini küçümseyen, kendi devletini tahkir eden tiplerin sosyal medya propagandaları sadece komplekslerinin üstünü örtmek içindir. Bilimsel başarılarıyla, teknoloji geliştirme kabiliyetleriyle üretme becerileriyle varlık göstermeyenlerin, ideolojik saplantılarla ülkemizin gündemini işgal etme, milletimizin zihnini bulandırma gayretleri boşunadır. Çünkü bu ülkede çalışmak, üretmek, yenilik yapmak isteyen herkesin önü desteklerle, teşviklerle, programlarla sonuna kadar açıktır. Firmalarımızı, araştırmacılarımızı, akademi dünyamızı, gençlerimizi tıpkı burada olduğu gibi kendilerine sunduğumuz fırsatları değerlendirmeye davet ediyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye’nin inşası mücadelemize destek veren herkese şükranlarımı sunuyorum.”

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GIDADA GÜVENLİ LİMANIZ

Erdoğan gıda krizi tartışmalarına ilişkin de “Gıda sektöründe kendi kendimize yeterli olmanın ötesinde tüm insanlığı besleyecek, tüm dünyanın taleplerini karşılayacak bir kapasiteyle yolumuza devam etmek istiyoruz. Küresel krizlerin önümüzdeki dönemde bilhassa da gelişmiş ülkelerde ciddi yalpalamalara yol açacağı açıkça görülmektedir. Türkiye her alanda geleceğin güvenli limanı ülkelerinin başında yer almaya adaydır” dedi.





Konuşmaların ardından Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hat yazısıyla yazılmış bir tablo hediye etti.