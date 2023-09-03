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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sabancı çiftini ziyaret etti

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İstanbul#Sabancı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2023 16:40

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan’da deniz kazası geçiren Ali Sabancı ile eşi Vuslat Doğan Sabancı’yı hastanede ziyaret etti. Ali Sabancı'nın kazanın ardından ilk fotoğrafı paylaşıldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan´da geçirdikleri deniz kazasında yaralanan ve İstanbul´daki özel bir hastanede tedavileri devam eden Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ile eşi Doğan Holding Yönetim Kurulu üyesi Vuslat Doğan Sabancı´yı ziyaret etti.

Erdoğan'ı girişte Arzuhan Doğan Yalçındağ karşıladı. Sabancı çiftinin sağlık durumları hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 45 dakika süren ziyaretinin ardından hastaneden ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sabancı çiftini ziyaret etti

Erdoğan'a, hastane çıkışında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Arzuhan Doğan Yalçındağ ve Mehmet Ali Yalçındağ ile doktorlar eşlik etti.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İstanbul#Sabancı

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