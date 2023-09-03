Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sabancı çiftini ziyaret etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan´da geçirdikleri deniz kazasında yaralanan ve İstanbul´daki özel bir hastanede tedavileri devam eden Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ile eşi Doğan Holding Yönetim Kurulu üyesi Vuslat Doğan Sabancı´yı ziyaret etti.

Erdoğan'ı girişte Arzuhan Doğan Yalçındağ karşıladı. Sabancı çiftinin sağlık durumları hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 45 dakika süren ziyaretinin ardından hastaneden ayrıldı.

Erdoğan'a, hastane çıkışında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Arzuhan Doğan Yalçındağ ve Mehmet Ali Yalçındağ ile doktorlar eşlik etti.