Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin’le görüştü

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Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler, Türkiye-Rusya ilişkilerinin ele alındığı görüşmede Erdoğan, herkese zarar veren bu gidişatın durdurulması ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi için Türkiye’nin elinden gelen gayreti göstermeye devam edeceğini dile getirdi. Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerde çok önemli bir eşik olan İstanbul Süreci’ni liderler düzeyine taşıma teklifini de yineledi.

Kremlin’den yapılan açıklamada ise Mariupol’deki durum, insani koridor açılması, hava ulaşımı ve turizm başta olmak üzere ikili ilişkilerin görüşüldüğü belirtildi.