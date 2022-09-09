Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Putin haklı zenginlere gidiyor'

Haberin Devamı

SIRBİSTAN’ın ardından Balkan turunun son ayağı olan Hırvatistan’a önceki gün akşam saatlerinde gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, temaslarına dün sabah başladı. İkili ve heyetlerarası görüşmelerin ardından mevkidaşı Zoran Milanoviç ile ortak basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, basın mensuplarından gelen bir soru üzerine Putin’in tahıl sevkıyatıyla ilgili çıkışına hak verdi ve özetle şunları söyledi:

RUSYA DA YAPMALI

“Şu an itibarıyla biliyorsunuz Rusya tarafından henüz tahıl sevkıyatı yok. Sayın Putin’in tabii haklı olduğu bir konu var. O da nedir? Bu tahıl sevkıyatında gelen tahıllar maalesef zengin ülkelere gidiyor, fakir ülkelere değil. Bunun ana teması nedir? Fakir ülkelere buradan bu tahıl sevkıyatını sürdürmektir, devam ettirmektir. Bir taraftan Rusya’ya yaptırımlar sürerken kalkıp da bu yaptırımları yapan ülkelere tahıl sevkıyatının olması Sayın Putin’i de rahatsız etmektedir. Şimdi biz de istiyoruz ki Rusya’dan da tahıl sevkıyatı başlasın. Bunun da beklentisi içerisindeyiz.

Haberin Devamı

FAKİRLERE GİTMELİ

Burada gecikme var, bunu aşmak için Semerkant’ta Putin’le bu konuları da etraflıca ele alacağız, görüşeceğiz. Ve temennimiz odur ki bir an önce Rusya tarafından da tahıl sevkıyatını başlatalım ve gerçekten fakir olan ülkelere de bu tahılı ulaştıralım. Tabii hepsinden öte enerji konusu var. Enerjide fiyatlar yükseliyor ve şu anda Avrupa bu kışı nasıl geçireceğinin telaşı içerisinde. Rakamlar çok yüksek ve bu yüksek rakamlarla da Batı veya Avrupa ne yapacağının telaşı içerisinde.”

HEDEF 1 MİLYAR DOLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti çerçevesinde iki ülke arasında 3 anlaşma imzalandı. 6 yıl aradan sonra Zagreb’de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Erdoğan, “İki ülke ticaret hacminin yıl sonunda 1 milyar dolarlık hedefi rahatlıkla geçecek. Görüşmelerimizde Güneydoğu Avrupa’nın barış ve istikrarının korunması, güçlendirilmesi için birlikte atılabilecek adımlar hakkında istişarelerde bulunduk. Bosna Hersek’in barış, istikrar ve toprak bütünlüğüne, Avrupa entegrasyonuna olan desteğimizi bir kere daha vurguladık... Tabii Bosna Hersek’le ilgili olarak ziyaretimde liderle yaptığım görüşmede ‘Bu iş sıkıntı itibarıyla nereden geliyor’ denilirse, bana göre Dayton’dan geliyor. Dayton, Bosna Hersek’te bir çözümün anlaşması maalesef olmamıştır. Ama o günün şartlarında bunu bizzat rahmetli Aliya’dan dinledim, ‘Başka yapacak herhangi bir şeyimiz yoktu ve biz o zaman zoraki imzayı attık’ dedi. Demek ki memnun değildi. Ama şu anda burada Boşnaklar var, Sırplar var, Hırvatlar var. Ve bunları da temsil eden liderleri var. Burayla ilgili kararı, bu liderler kendi aralarında anlayışla bir araya gelerek vermeli” dedi.

Haberin Devamı

ERDOĞAN’DAN KRALİÇE II. ELİZABETH İÇİN TAZİYE MESAJI

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, 96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth için taziye mesajı paylaştı. Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Kraliçe II. Elizabeth’in vefatını bugün üzüntüyle öğrendim. Kraliyet Ailesi ile dost ve müttefik Birleşik Krallık halkı ve hükümetine en içten taziyelerimi sunuyorum” dedi.