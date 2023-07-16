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Cumhurbaşkanı Erdoğan pazartesi Körfez ziyaretine çıkıyor: İki yüz iş insanı eşlik edecek

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Suudi Arabistan#KATAR
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2023 13:45

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın, Suudi Arabistan, Katar Ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni kapsayan Körfez turuna çıkıyor. Körfez turunda iş forumlarının da gerçekleşmesi beklenirken, Erdoğan'a bu ziyaretlerinde 200'den fazla iş insanı eşlik edecek.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın üç gün sürecek Körfez turuna çıkıyor. Erdoğan; sırasıyla Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret ederek mevkidaşlarıyla bir araya gelecek.

Önce 3 ülkeyi kapsayan Körfez turu, ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyareti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği yeni haftada da devam edecek.

Erdoğan, yurt dışı ziyaretlerine haftanın ilk gününde Suudi Arabistan ile başlayacak.

Cidde'de Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüşecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salı günü Suudi Arabistan'dan Katar'a geçecek.

8 aylık bir aradan sonra gideceği Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelecek.

KÖRFEZ TURUNUN SON DURAĞI BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

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Erdoğan'ın Körfez turundaki son durağı, Birleşik Arap Emirlikleri olacak.

Cumhurbaşkanı, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile çarşamba günü Abu Dabi'de buluşacak.

"ULUSLARARASI YATIRIMCILARIN ÜLKEMİZE YÖNELİK İLGİSİ YÜKSELDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla birlikte dost ve kardeşlerimiz başta olmak üzere uluslararası yatırımcıların ülkemize yönelik ilgisi yükseldi" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beraberinde bazı bakanlar ve iş insanları ile yapacağı ziyaretlerde mevcut ilişkilerin daha da güçlendirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

TÜRKİYE'NİN ÇEŞİTLİ ALANLARDA ANLAŞMALAR İMZALAMASI BEKLENİYOR

Özellikle yeni ekonomik iş birliği fırsatları konuşulacak. Bu çerçevede, Türkiye'nin üç ülkeyle de çeşitli alanlarda anlaşmalar imzalaması bekleniyor.

Erdoğan, 3 gün sürecek Körfez turunun ardından yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidecek.

ERCAN HAVALİMANI AÇILACAK

Lefkoşa'da yapımı tamamlanan yeni Ercan Havalimanı'nın açılışını Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde gerçekleştirecek.

Erdoğan, "İnşallah 20 Temmuz'da buraya inmeyi planlıyorum" dedi.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Suudi Arabistan#KATAR

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