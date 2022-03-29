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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan’da

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Özbekistan#Taşkent
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve eşi tarafından karşılandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in daveti üzerine Türkiye ile Özbekistan arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin İkinci Toplantısı’na katılmak üzere Özbekistan’ın başkenti Taşkent’e geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan’da


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taşkent Uluslararası Havalimanı'nda Mirziyoyev tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan’da

Gerçekleştirilecek konsey toplantısında, stratejik ortaklık düzeyindeki Türkiye-Özbekistan ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan’da

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2 günlük ziyareti çerçevesinde gerçekleştireceği görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması bekleniyor. Ziyaret çerçevesinde ayrıca Türkiye-Özbekistan arasında anlaşma ve mutabakat metinlerinin imzalanması ön görülüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan’da

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TAŞKENT’TE BAĞIMSIZLIK ANITI’NA ÇELENK BIRAKTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Özbekistan’ın başkenti Taşkent’teki Bağımsızlık Anıtı’na çelenk bıraktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan’da

 

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Özbekistan#Taşkent

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