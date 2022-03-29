Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in daveti üzerine Türkiye ile Özbekistan arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin İkinci Toplantısı’na katılmak üzere Özbekistan’ın başkenti Taşkent’e geldi.
Gerçekleştirilecek konsey toplantısında, stratejik ortaklık düzeyindeki Türkiye-Özbekistan ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Özbekistan’ın başkenti Taşkent’teki Bağımsızlık Anıtı’na çelenk bıraktı.