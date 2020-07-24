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AA
Haber Giriş: 24.07.2020 - 16:49,Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefon görüşmesi yaptı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Mirziyoyev, Ayasofya-i Kebir Camii'nin yeniden açılışı dolayısıyla duyduğu memnuniyeti ifade ederek, bu tarihi gelişmenin Türk milleti ve İslam dünyası için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Görüşmede, ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımlar ele alındı, bölgesel konular değerlendirildi.

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