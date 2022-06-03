Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onların Armstrong'u varsa bizim Ayşe'miz, Ahmet'imiz var

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması ve Ödül Töreni’ne katıldı. Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödüllerini de takdim eden Erdoğan, gençlere yaptığı konuşmada özetle şu mesajları verdi: “Biz ne yapıyorsak milletimiz için özellikle de gençlerimiz için yapıyoruz. Sizler bu ülkenin geleceğisiniz. Bugün ödül töreninde bir arada olduğumuz Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması bu çabanın ürünlerinden bir tanesidir. İçinizden birileri uzaya gidecek mi? Gidecek. İnşallah birilerinin Neil Armstrong’u varsa bizim de Ayşe’miz, Ahmet’imiz var. Bize düşen bunun altyapısını yapmak, yaptık.

TEKNOFEST SAMSUN’DA

Türkiye’de göreve geldiğimizde 76 üniversitemiz vardı şimdi 207 üniversitemiz var. Bakü’deki festivalde gençlerimizin neler yapabildiğine şahit olduk. İnşallah bu sene TEKNOFEST’i Samsun’da gerçekleştireceğiz. Geçmişte ülkemizdeki en büyük sıkıntılardan biri ders kitaplarıydı. Biz ders kitabı bulamazdık. Siz teksir kağıdı nedir bilir misiniz?

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YARDIMCI KAYNAK DAĞITIMI

Öğrencilerimize 2003 yılından beri her eğitim öğretim yılı başında ders kitaplarını ücretsiz olarak veriyoruz. Bu dönem başında yardımcı kaynakları da ücretsiz dağıtmaya başladık. Bir yenilik daha yapıyoruz; yardımcı kaynaklarımızı da öğrencilerimize ulaştıracağız. Sene sonuna kadar 100 milyon yardımcı kaynağı öğrencilerimize teslim ediyoruz. Bu yeni uygulamanın hayırlı olmasını diliyorum. Kütüphanesiz okul bırakmıyoruz. Okul kütüphanelerinde kitap sayılarını yıl sonunda 100 milyona çıkarıyoruz. Bir ilki daha gerçekleştirerek tüm öğrencilerimiz için yaz okulu dönemini başlatıyoruz.

YAZILIMCI ORDUSU

Geleceğin teknolojilerine şimdiden hazırlanmanız için eğitim imkânı sağlanıyor. Atölyelerin sayısı şu anda 66’ya yükselmiş durumda. Yazılım, tüm sektörlerin odağında olmaya başladı. Adeta bir yazılımcı ordusu kuruyoruz. Konya, Kocaeli, Kayseri, Üsküdar, Elazığ ve Antalya’da 7 bilim merkezi faaliyet gösteriyor. Buralarda evlatlarımız bilimle buluşuyor. Sanayide ihtiyaç duyulan doktoralı insan kaynağı sayısını artırmak için teşvikler veriyoruz. Yurtiçinde ve yurtdışında birçok programla gençlerimizin yanında oluyoruz, olacağız.”

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TERÖRİSTLERİ GÖMMEYE DEVAM

Bu ülkede darbe sadece siyaset kurumuna yapılmadı. Darbelerin asıl yıkıcı etkisi gençlerimizin geleceğini şekillendiren alanlarda görüldü. Genç kızlarımızın eğitim hakları, başörtüsü bahanesiyle engellenerek ayrımcılık yapıldı. Şimdi hukuk nutku atanlar, geçmişte uygulanan baskılara ses çıkarmamış, hatta bizzat taraf tutmuştur.

BORALTAN’DA OLANLAR

Gençler, Adnan Menderes’ten bahsediyorum. Hasan Polatkan’dan bahsediyorum. Bu insanlar devleti yöneten büyüklerimizdi ama onlar malum zihniyet tarafından idam edildiler. Meşhur Boraltan Köprüsü’nde askerlerimiz düşmanın eline bırakılmış, askerlerimiz dönemin yönetimine ‘Bizi düşmana teslim etmeyin, bizi siz öldürün ama teslim etmeyin’ demişlerdir. Maalesef düşmana teslim ettiler, o zaman bizim Mehmetlerimiz düşman tarafından şehit edildiler. Teröristlerin inlerine girip onları gömüyorsak, gömmeye de devam edeceğiz. Şehitlerimiz var, evet. Ama şehitlerimizin 10, 15, 20 katı öldürülen teröristler var. Cuntacılar karşısında el pençe divan duran siyasetçileri, bürokratları unutmadık.”

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BUNLAR KÂĞIT UÇAK BİLE FIRLATAMAZ

“2023 yılında bir Türk vatandaşını uzaya göndereceğimizi ilan etmiştik. 35 bin kişi sisteme kaydoldu. Başvurular 23 Haziran akşamına kadar devam edecek. Bu milli göreve ilgi gösteren herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Aklınca alay edenlere de rastlıyoruz. Biri çıkmış ‘Her şey bitti sıra uzaya mı geldi?’ diyor. Bunların vizyonu buna yetmez. Bunlar gökyüzüne kâğıttan uçak bile fırlatamaz. Bunlar dün İHA’larla da alay ediyordu, şimdi bizim İHA’mız SİHA’mız Akıncı’mız var mı? Var. Şu anda üretime yetişemiyorlar. Artık bunların mühimmatını da biz yapıyoruz. BAYKAR sağ olsun başladı çalışmaya. İşte Türk’ün gücü buradan geliyor.”