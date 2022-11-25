Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öğretmenimize eli kalkanın her şeyini darmadağın ederiz

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Öğretmenler Günü dolayısıyla 81 ilden gelen öğretmenlerle Beştepe’de yemekte bir araya gelen Erdoğan, şunları söyledi:

VARLIK SEBEBİMİZ ÖĞRETMENLERİMİZ

“Varlık sebebimiz öğretmenlerimizdir. Biz öğretmenlerimizle var olduk, bugünlere geldik. Eğer Cumhurbaşkanı olduysak bunun tohumlamasını yapan öğretmenlerimizdir. Öğretmenlerimizin canına kasteden alçaklara, döktükleri her damla kanın hesabını misliyle sormaya devam edeceğiz. Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak ve Suriye’nin kuzeyine düzenledikleri hava harekâtlarıyla saldırıların planlandığı terör yuvalarını darmadağın ediyorlar. Şu anda parlamentomuzda bundan rahatsız olan maalesef, ne idüğü belirsiz birileri var. Bundan rahatsızlar. Niye rahatsızlar?

GABAR’DA, CUDİ’DE OLACAĞIZ

Milli İstihbarat, Silahlı Kuvvetler, Polis Teşkilatı niye kalkıp da bu insanlarla uğraşıyormuş. Evet, nerede bir terörist varsa bu milletin güvenlik teşkilatı, polisiyle, askeriyle, güvenlik güçleriyle orada olacak. Gabar’da da olacağız, CUDİ’de de olacağız, Tendürek’te de olacağız. Velhasıl nerede varsa orada olacağız. Öğretmenimize eli kalkanın her şeyini darmadağın ederiz. Bu bundan sonra da böyle gidecek. Ülkemize yönelik terör tehdidi tamamen sona erene kadar sınırlarımız içinde ve dışında bu mücadelemizi kesintisiz sürdüreceğiz. Evlatlarımızı, 780 bin kilometrekarenin hiçbir karışında terörün olmadığı, terör tehdidinin bulunmadığı bir Türkiye’de yaşatmakta kararlıyız.

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ÖĞRETMEN ROL MODELDİR

Gönül dünyamızı, akıl dünyamızı, ruh dünyamızı aydınlatanların başında hiç şüphesiz öğretmenlerimiz gelir. Bizim kültürümüzde öğretmen sadece bilgi aktaran değildir. Öğretmen, bir kuyumcu titizliğinde öğrencisinin içindeki o cevheri işleyen, öğrencisine değer katan, kendisine emanet edilen o körpe dimağları en güzel şekilde yetiştiren, terbiye eden bir gönül işçisidir. Bilgisiyle beraber tecrübesi ve irfanı ile de çocuklarımızı geleceğe hazırlayan öğretmen, aynı zamanda örnek alınacak, izinden gidilecek, tuttuğu ışıkla yürünecek bir rol modeldir. Bu hakikati merhum bir hocamız, ‘Öğretmen olmak bir cana dokunmak’ ifadesiyle dile getiriyor. Nitekim hepimizin hayatında kendisine örnek aldığı, tavsiyeleriyle ufkunu açan, sıkıntılı günlerinde elinden tutan, zorluklar karşısında yüreklendiren, asla unutamadığı bir öğretmeni muhakkak vardır. Birçoğumuz öğretmenlerimiz sayesinde ülkeye, millete hizmet etmeyi, fedakârlığı, sabrı, tahammülü öğrendik. Bu vasıflarıyla öğretmenlerimiz eğitim-öğretim sistemimizin temel yapı taşları olma yanında karakterimizin de mimarlarıdır.”

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66 BİN 679 BAŞÖĞRETMEN

ERDOĞAN, kariyer sınavı sonuçlarıyla ilgili de bilgi verdi: “Anaokulu ile birlikte 13 yıl boyunca sabırla emek vererek evlatlarını üniversite kapısına veya hayata atılma safhasına getiren öğretmeni dışlayan bir sistemin başarılı olma şansı bulunmuyor. Milletin emanetini yüklendiğimiz günden itibaren eğitimi daima ilk sıraya yerleştirdik. Türkiye büyüdükçe, Türkiye’nin şartları ve imkânları çoğaldıkça bunu her şeyden önce öğretmenlerimize yansıtmayı görev bildik. Uzman öğretmenlik sınavında 422 bin 368 öğretmenimiz başarılı oldu. Muaf tutulanlarla birlikte 516 bin 974 öğretmenimiz uzman öğretmen olma hakkını kazandı. Başöğretmenlik sınavında 66 bin 422 öğretmenimiz başarılı oldu. Muaf tutulanlarla 66 bin 679 uzman öğretmenimiz başöğretmen olma hakkını kazandı.”