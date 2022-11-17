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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu ile görüştü

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İsrail#Binyamin Netanyahu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2022 16:09

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'de hükümeti kurmakla görevlendirilen Likud Partisi Genel Başkanı Binyamin Netanyahu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail’de hükümeti kurmakla görevlendirilen Binyamin Netanyahu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayarak, İstanbul’daki terör saldırısı nedeniyle başsağlığı diledi. Binyamin Netanyahu ayrıca Türkiye’nin Rusya-Ukrayna arasındaki arabuluculuk çabalarının dünya için önemli olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Binyamin Netanyahu’ya taziye için araması dolayısıyla teşekkür ederek, iki gün önce Batı Şeria’da yaşanan olayın da kendilerini üzdüğünü dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’deki seçim sonuçlarının ülke ve bölge için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Türkiye ile İsrail ilişkilerinde iki tarafın da sergilediği güçlü irade sayesinde yeni bir döneme girdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilişkileri karşılıklı çıkarlar temelinde hassasiyetlere saygı göstererek devam ettirmenin ve sürdürülebilir bir zeminde güçlendirmenin ortak menfaat olduğunu ifade etti.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İsrail#Binyamin Netanyahu

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