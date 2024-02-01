Cumhurbaşkanı Erdoğan Murat Kurum'un telefonundan seslendi: İstanbul yeniden 'Büyük İstanbul' olacak

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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, 3.Bölge 3 Kademe Mahalle Başkanları Buluşmasına katıldı. Buluşmaya Murat Kurum'un telefonundan bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partililere seslendi. Erdoğan, "Murat Kurum'u sizlere emanet ediyorum" dediği konuşmasında önemli mesajlar verdi.

BU TOPLANTININ 31 MART AKŞAMININ MÜJDESİ OLMASINI DİLİYORUM

Erdoğan "Sevgili mahalle başkanı kardeşlerim. Sizleri gecenin bu saatinde en kalbi duygularla selamlıyorum. Heyecanınız heyecanım, coşkunuz coşkumdur. İnşallah İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayımızla yaptığınız bu toplantının 31 Mart akşamının müjdesi olmasını diliyorum." dedi.

Erdoğan bölgedeki sandıklardan güzel sonuçlar geleceğine inandığını da belirtti ve "3. bölgeye inanıyorum. 3. bölgenin bütün mahalle temsilcilerine inanıyorum. Ev ev kapı kapı dolaşarak sandıkları nasıl patlatacağını da görür gibiyim inşallah. Durmadan usanmadan, ana kademe, kadın kolları, gençlik hep birlikte çalışmak suretiyle 3. bölgeyi bu defa çok daha farklı alacağınıza inanıyorum." sözlerine yer verdi.