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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhsin Yazıcıoğlu'nu andı

Güncelleme Tarihi:

#Recep Tayyip Erdoğan#Muhsin Yazıcıoğlu#Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhsin Yazıcıoğlunu andı
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2024 12:47

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 15. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Vefatının 15’inci yıl dönümünde Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi rahmetle yâd ediyorum. Merhum Yazıcıoğlu’nu her zaman cesaretiyle, yiğitliğiyle, dava adamlığıyla ve millî irade yanındaki sarsılmaz duruşuyla hatırlayacağız.

Ruhu şad, mekânı cennet olsun.

 

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#Recep Tayyip Erdoğan#Muhsin Yazıcıoğlu#Cumhurbaşkanlığı

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