Cumhurbaşkanı Erdoğan Menderes ve arkadaşlarını andı

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan anma mesajında özetle şunları söyledi: “16-17 Eylül 1961 tarihinde yaşanan idamlar milletimizin hafızasında derin yaralar açmıştır. Şehadetlerinin üzerinden geçen tam 62 yıla rağmen Menderes ve arkadaşlarının aziz hatıraları milletimizin kalbinde yaşamayı sürdürüyor. Merhum Menderes’i, Zorlu’yu ve Polatkan’ı iftiralarla darağacına gönderenler ise alınlarındaki lekeden hiçbir zaman kurtulamadılar.

MİLLET DARBE DEFTERİNİ KAPATTI

27 Mayıs 1960’ta başlatılan; 1971, 1980, 1997 yıllarında tekrarlanan kötü geleneği hortlatma girişimini 15 Temmuz 2016’da bir kez daha yaşadık. Asker üniforması giymiş FETÖ’cü hainlerin darbe teşebbüsünü, Allah’a hamdolsun, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte boşa çıkardık. Kahraman milletimiz, 15 Temmuz’da çıplak elleriyle tankları durdurarak, darbe defterini bir daha açılmamak üzere ülkemizde kapatmıştır. Artık darbelerin de, hukuku katleden Yassıada sahnelerinin de, İmralı’da kurulan idam sehpalarının da tekrarına izin vermeyeceğini göstermiştir. Milletimiz, terör örgütleriyle yol yürüyenleri sandığa gömmek suretiyle, iradesine ve geleceğine çok güçlü bir şekilde sahip çıkmıştır.”

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KURTULMUŞ: ŞEREFLİ BİR DAVANIN ŞEHİTLERİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da yayımladığı mesajında, “Yeter söz milletindir şiarıyla yürüttüğü hak ve hürriyet mücadelesiyle aziz milletimizin gönlünde ebediyete kadar şerefli bir davanın şehitleri olarak yer alacak Adnan Menderes ve arkadaşları Hasan Polatkan ile Fatin Rüştü Zorlu’yu vefatlarının sene-i devriyesinde rahmetle anıyorum. Demokrasimizin cesur bayraktarı ezan şehidi Adnan Menderes’i ve arkadaşlarının aziz hatıralarını tazimle yad ederken; milli iradeye yönelen tüm darbeleri ve darbeci zihniyetleri bir kez daha lanetliyorum dedi.

KABİRLERİNDE ANMA TÖRENİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile Menderes, Zorlu ve Polatkan ailelerinin üyeleri Topkapı’daki Anıtmezar’da anma törenine katıldı. Bir konuşma yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ‘’O sabah darağacına çekilen sadece o değil, milletin iradesiydi. Aradan 62 yıl geçti, Başvekilimiz Merhum Adnan Menderes’i bu aziz milletin ne kalbinden ne de aklından kimse söküp atamadı’’ dedi.Aziz ÖZEN-Emin Mert KIRARSLAN / İSTANBUL





