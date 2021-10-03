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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa'daki gençlere telefonla seslendi

#Manisa#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan#Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisadaki gençlere telefonla seslendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katıldığı "Manisa Gençlik Buluşması" programına, telefonla bağlanarak gençlere hitap etti.

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Programları kapsamında Manisa'ya gelen Bakan Çavuşoğlu, Yunusemre Belediyesi İrfan Meclisi Bahçesi'nde "Gençlik Buluşması" etkinliğine katıldı.

Burada gençlerle sohbet eden Çavuşoğlu, katılımcıların, kendisiyle görüşme talebini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletti.

Telefon bağlantısıyla gençlere seslenen Erdoğan, buluşmanın hayırlara vesile olmasını, bu çalışmaların bereketli neticelenmesini diledi.

Gençlerin gerek Dışişleri Bakanı, gerek diğer bakanlar ve AK Parti teşkilatının genel başkan yardımcılarıyla yaptıkları, yapacakları toplantıların, 2023 için çok önemli çıkışlara vesile olacağına inandığını kaydeden Erdoğan, "Sizlerin buluşmasını çok çok önemsiyorum. Bundan dolayı sizleri ayrıca tebrik ediyorum. Bu buluşmalarla birlikte sizler adeta şimdiden hazırlıkların içindesiniz. Bunları ihmal etmeden yolculuğa devam etmekte büyük fayda var. Bütün kardeşlerimizi, gençlerimizi tebrik ederken, bu yürüyüşlerin inşallah hayırlı bir sonuca varmasını Rabb'imden niyaz ediyor, sizleri tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, teşkilatların ve gençlerin heyecanına tanık olduğunu dile getirerek, bunun geleceğe yönelik umutlarını artırdığını belirtti.

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Programa katılan gençler ise, "Z kuşağı burada, Reis'inin yanında" şeklinde tezahüratla Erdoğan'a karşılık verdi.

Bakan Çavuşoğlu, programda, imzaladığı topları gençlere hediye etti ve birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

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#Manisa#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan#Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu