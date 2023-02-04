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Cumhurbaşkanı Erdoğan makam aracını durdurup vatandaşlarla sohbet etti

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Makam Aracı#Aydın
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2023 13:28

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'daki program için havalimanına giderken Üsküdar'da kendisine sevgi gösterisinde bulunanları görünce makam aracını durdurup vatandaşlarla sohbet etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da toplu açılış törenine katılmak için saat 11.20 sıralarında Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan ayrıldı. Atatürk Havalimanı'na doğru yola çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar D-100 karayolu üzerinde kendisine sevgi gösterisinde bulunanları görünce aracını durdurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan makam aracı içinden vatandaşlarla kısa bir süre sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan makam aracını durdurup vatandaşlarla sohbet etti

Erdoğan, daha sonra Aydın'a gitmek için Atatürk Havalimanı'na hareket etti. Erdoğan ile sohbet eden vatandaşlar desteklerini ilettiklerini belirttiler.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Makam Aracı#Aydın

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