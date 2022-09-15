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Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle buluştu! Zirve öncesi dikkat çeken kare

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Özbekistan#Şanghay İşbirliği Teşkilatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle buluştu Zirve öncesi dikkat çeken kare
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2022 22:57

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Semerkant’ta liderler ile ağaç dikme töreni sonrası "Ebedî Şehir" kompleksinde liderlerle biraraya geldi.

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Ağaç dikimi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin, İran Cumhurbaşkanı Reisi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ve Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ile "Ebedî Şehir" kompleksinde biraraya gelip sohbet ettiler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle buluştu Zirve öncesi dikkat çeken kare


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GÖRÜŞMEDE KRAVAT DETAYI

İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğrafta, liderlerin samimi bir havada gerçekleştirdiği buluşmada, kravat takmadıkları görüldü.

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Gezi sırasında Putin ile ayrıca sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, komplekste incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle buluştu Zirve öncesi dikkat çeken kare

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle buluştu Zirve öncesi dikkat çeken kare

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle buluştu Zirve öncesi dikkat çeken kare



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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Özbekistan#Şanghay İşbirliği Teşkilatı

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