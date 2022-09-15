Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle buluştu! Zirve öncesi dikkat çeken kare

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Ağaç dikimi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin, İran Cumhurbaşkanı Reisi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ve Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ile "Ebedî Şehir" kompleksinde biraraya gelip sohbet ettiler.





GÖRÜŞMEDE KRAVAT DETAYI

İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğrafta, liderlerin samimi bir havada gerçekleştirdiği buluşmada, kravat takmadıkları görüldü.

Gezi sırasında Putin ile ayrıca sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, komplekste incelemelerde bulundu.



