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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lavrov'u kabul etti

Güncelleme Tarihi:

#Recep Tayyip Erdoğan#Rusya#Lavrov
Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2023 15:06

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu. 

ÇAVUŞOĞLU - LAVROV ORTAK BASIN TOPLANTISI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu Suriye ile diyalog ile ilgili 'Diyalog yoğunlaştırılarak devam etmeli' dedi. Çavuşoğlu, 'Filistin, Mescid-i Aksa ve Kudüs konusu bizim kırmızı çizgimizdir, bu konularda bu davalardan hiçbir zaman taviz vermeyiz' ifadelerini kullandı. Batı'nın hedefinin Rusya'dan sonra Çin olduğunu belirten Lavrov ise 'ABD herkese kendi tavrını empoze ediyor. Tek taraflı olarak yeni bir dünya düzeni kurmaya çalışıyor' dedi.

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#Recep Tayyip Erdoğan#Rusya#Lavrov

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