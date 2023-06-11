Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılay'ın 155. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Kızılayı'nın 155. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Aziz milletimizin ülkemiz ve dünyanın dört bir tarafındaki şefkat eli olan Türk Kızılay'ın 155'inci kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum.

Hilal-i Ahmer'den bu yana canla başla insanlığa hizmet veren tüm gönüllüleri şükranla yâd ediyorum."