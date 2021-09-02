Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin haddi değildir

Erdoğan özetle şunları söyledi:



“Şanlı tarihimizin köşe taşlarını manasına ve önemine göre yad ettik. Malazgirt meydanını dolduran binlerce insanımız çok kıymetli mesajlar verdi. 1071 yılındaki duruşumuzdan hiçbir şey kaybetmediğimizi tüm dünyaya gösterdik. Tarih, millet ve vatan şuuru olmayan kimi çevrelerin ortak zaferlerimiz üzerinden yapmak istedikleri sinsi niyetleri iyi biliyoruz. Bu milleti millet yapan zaferleri ayrıştırmak kimsenin haddi değildir.

KATILIM EN DÜŞÜK SEVİYEDE

Bölücü terör örgütünü kıpırdayamaz hale getirdik. Nerede saklanırlarsa saklansınlar teröristleri inlerinde bulup imha ediyoruz. Terör örgütlerine katılımı tarihin en düşük seviyesine düşürdük.

DÜNYADA 2. EKONOMİ OLDUK

Türkiye ekonomisi büyüme trendini devam ettiriyor. Türk ekonomisi 2 çeyrekte yüzde 1,7 büyüyerek dünyada en hızlı büyüyen 2. ekonomi oldu. Bu büyüme verisi, Türkiye’nin üretim ülkesi olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Sanayi üretimimizin aylık olarak 14 ayda 13 defa artmış olmasına özellikle dikkat çekiyorum. Son 12 ayda ihracatımız tarihimizde ilk kez 200 milyar doları aştı. Vakit yatırım, üretim, ihracat ve istihdam için daha iştahlı davranma vaktidir."

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