Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kavala Gezi'nin perde arkasındaki koordinatörü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı’ndaki STK temsilcileriyle iftarda özetle şunları söyledi:

Çok rahatsız etti “Türkiye’nin son yirmi yılı cumhuriyetin kuruluşundan sonraki en büyük demokrasi ve kalkınma hamlelerinin yaşandığı dönemdir. Güvenlikte, terör örgütlerinin başlarını sınırlarımız içinde ve dışında kendilerini en dokunulmaz hissettikleri yerde ezme kapasitesine ulaştık. Hukukta, adalete güveni yeniden tesis ederek, adalet hizmetlerinin kaliteli, hızlı ve erişilebilir olmasını sağladık. İşte en son malum bir zatla ilgili verilen karar, bazı çevreleri çok rahatsız etti.

BU ÜLKEDE HUKUK VAR

Peki kimdi bu adam? Bu adam Türkiye’nin Sorosuydu. Ve bu adam Gezi olaylarının perde arkası koordinatörüydü. Ve yargımız onla ilgili nihai kararını verdi ve bu kararda belli çevreleri; ki malum çevrelerdir, ciddi manada rahatsız etti. Kusura bakmasınlar. Bu ülkede hukuk var. Bu ülkede yargı var ve bu yargı da kendi inandıklarını, bildiklerini; hakkın egemen olması için bu kararı verdiler, vereceklerdir. En son AİHM ne dedi? AİHM, ilk derece mahkeme veya üst derece kararını vermediği sürece biz bu noktada adım atamayız dedi. Ee buyurun. Şimdi karar da verildi. Şimdi bu karar verildikten sonra artık atılan adıma tabii olacaksınız. Olsanız da olmasanız da yargının bu kararı uygulamaya girecektir.

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AKREBİN KISKACI

Tüm başarı hikayelerini yazarken pek çok zorluk sınamayla da karşılaştık. Türkiye bugünlere dikensiz bir gül bahçesinde yürüyerek değil adeta akrebin kıskacında yoğurularak geldi. Ve devlet içine çöreklenmiş çetelere pek çok yapının devrede olduğu sokak olaylarından terör örgütlerinin saldırılarına kadar sayısız badire atlattık. İşte Dolmabahçe Cami; o camiyi de hatırlayın o geceyi. Bira kutularıyla caminin içinde o oturan müptezeller, dozerler vasıtasıyla camiden ta buradaki makamımıza kadar kanallar açmak suretiyle geldiler. Ondan sonra da gezicilerle beraber buradan Taksim Meydanı’na yürüdüler ve onları özgürlükçü olarak savundular. Bunlar mı özgürlükçü? İşte o geziciler maalesef o gün orada kaldılar ve bunu ne adına yaptılar? Çevre adına yaptılar. Bu nasıl çevrecilik? Ve çevreciliğin destanını bu ülkede biz yazdık. 5 milyon civarında fidan ağaç dikerek bunu yaptık.

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ÇAKALLARA ÇİĞNETMEDİK

Ve cumhuriyet mitingleriyle adeta darbe çığırtkanlığı yaptılar. 27 Nisan bildirisiyle milli iradeyi zapturapt altına almak istediler. 367 garabetiyle Meclis’in iradesini gasp etmeye çalıştılar. Ağaç, çevre bahanesi altında başlattıkları bu olaylarla gençlerimizi aldattılar. 17-25 Aralık emniyet, yargı girişimiyle seçilmiş hükümeti alaşağı etmeye çalıştılar. Çukur eylemleriyle vatan topraklarını bölmeye, kardeşlerimizi bizden koparmaya çalıştılar. 15 Temmuz ihanetiyle saldırılarını doğrudan canımıza kastetmeye ve darbe teşebbüsüne kadar götürdüler. Önce Allah’ın yardımı, sonra aziz milletimizin ve memleket sevdalısı sivil toplum kuruluşlarımızın sarsılmaz desteği sayesinde hamdolsun tüm bu saldırıları püskürtmeyi başardık. Milletin iradesini sırtlanlara, çakallara, akbabalara, ruhunu emperyalistlere satmış alçaklara çiğnetmedik. Daima dik durduk.”

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GEZİ KARARI VİCDANLARI RAHATLATTI

“Gezi olaylarıyla ilgili kararla yargımız vicdanları rahatlatmakla kalmamış benzer niyetleri taşıyanlara da hukuk ve adalet dersi vermiştir. Yargımız ne Türkiye dışındaki mahfillerin ne de onların sözcülüğünü yapanların şantajlarına boyun eğmeyerek bağımsızlığını ispat etmiştir. Düne kadar yargı bağımsızlığından, demokrasiden, milletin iradesinden bahsedenlerin tavır değiştirerek mahkemelerimizi hedef alması ikiyüzlülüktür.”

GUTERRES’TEN ERDOĞAN’A PUTİN BİLGİSİ

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’le telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, BM Genel Sekreteri Guterres, Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği temaslara ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bilgi verdi.