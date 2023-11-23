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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beştepe'de büyükelçi kaulü

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Kamboçya#ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Beştepede büyükelçi kaulü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2023 15:55

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kamboçya Büyükelçisi Chea Sok ve Tanzanya Büyükelçisi Iddi Seif Bakari'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Kamboçya Büyükelçisi Chea Sok, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yöresel kıyafetlerle güven mektubu sundu. Chea Sok’un ailesi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Beştepede büyükelçi kaulü

 

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TANZANYA BÜYÜKELÇİSİ BAKARİ’Yİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Tanzanya Büyükelçisi Iddi Seif Bakari, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Beştepede büyükelçi kaulü

Haberin Devamı

Bakari'nin ailesi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Beştepede büyükelçi kaulü

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Kamboçya#ANKARA

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