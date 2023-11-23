Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beştepe'de büyükelçi kaulü

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Kamboçya Büyükelçisi Chea Sok, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yöresel kıyafetlerle güven mektubu sundu. Chea Sok’un ailesi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TANZANYA BÜYÜKELÇİSİ BAKARİ’Yİ KABUL ETTİ
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Tanzanya Büyükelçisi Iddi Seif Bakari, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Bakari'nin ailesi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.