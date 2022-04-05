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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna diplomasisi sürüyor! Peş peşe kritik görüşmeler

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Japonya#Fumio Kishida
Cumhurbaşkanı Erdoğanın Ukrayna diplomasisi sürüyor Peş peşe kritik görüşmeler

Ukrayna- Rusya krizi için temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, art arda önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Fumio Kishida ve Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmelerde Ukrayna’daki savaşın sona ermesine yönelik çabalara devam ettiklerini belirtti.

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Görüşmede, Türkiye-Japonya ilişkilerini geliştirecek adımlar ve Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Japonya Ekonomik Ortaklık Anlaşmasının bir an önce sonuçlandırılmasında fayda olduğunu belirterek; enerji, gıda, tarım, ileri teknoloji, savunma ve uzay sanayii alanlarında iş birliği potansiyelini harekete geçirmek istediklerini ifade etti.

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Rusya-Ukrayna savaşına dair gelişmelerin de değerlendirildiği görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkes sağlanması ve insani koridorların açılmasına yönelik girişimleri sürdürdüklerini kaydetti.

SLOVENYA CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Slovenya ilişkileri ile Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ve bölgesel konular ele alındı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Slovenya ile stratejik ortaklığa ve iş birliğinin güçlendirilmesine önem verdiklerini ifade etti.

Enerji kaynaklarının çeşitlendirilerek güvenli güzergâhlar üzerinden nakledilmesi zaruretinin bir kez daha ispatlandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazar havzasındaki ve Doğu Akdeniz’deki kaynakların Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşınması stratejik nitelikte olduğuna işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna’daki savaşın sona ermesine yönelik çabalara devam ettiklerini belirtti.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Japonya#Fumio Kishida

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