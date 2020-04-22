AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe önemli görüşmeler
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ve Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo ile telefonda görüştü. Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile de telefonda önemli görüşmeler gerçekleştirmişti.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Kovid-19 salgınına karşı mücadelede iş birliği, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
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