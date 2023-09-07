Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç ve Estonya Büyükelçisi'ni kabul etti

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde İsveç Büyükelçisi Malena Mard, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Mard'ın bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
ESTONYA BÜYÜKELÇİSİ BEŞTEP'DE
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen kabulde ESTONYA Büyükelçisi Vaino Reinart, Cumhurbaşkanı Erdogan'a güven mektubunu takdim etti.
İrlanda Büyükelçisi John Mccullagh da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu takdim etti.