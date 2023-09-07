×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç ve Estonya Büyükelçisi'ni kabul etti

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanlığı#İsveç#Estonya
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2023 16:55

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Büyükelçisi Malena Mard ve Estonya Büyükelçisi Vaino Reinart’ı kabul etti.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde İsveç Büyükelçisi Malena Mard, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Mard'ın bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç ve Estonya Büyükelçisini kabul etti

ESTONYA BÜYÜKELÇİSİ BEŞTEP'DE

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen kabulde ESTONYA Büyükelçisi Vaino Reinart, Cumhurbaşkanı Erdogan'a güven mektubunu takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç ve Estonya Büyükelçisini kabul etti

İrlanda Büyükelçisi John Mccullagh da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu takdim etti.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç ve Estonya Büyükelçisini kabul etti

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanlığı#İsveç#Estonya

BAKMADAN GEÇME!