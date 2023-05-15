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Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'dan Ankara'ya geldi

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İstanbul#Kısıklı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2023 00:01

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan ayrıldıktan sonra Ankara'ya geldi. CNN Türk yayınına katılan Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara'da geldiğini ve AK Parti Genel Merkezi'nde kurmayları ile seçim sonuçlarına ilişkin istişare yapacağını söyledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan ayrıldıktan sonra Ankara'ya geldi. 

Erdoğan, Kısıklı'daki konutunun önünde toplanan vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Erdoğan, kalabalığın arasında yürüyerek makam aracına geçti. Erdoğan, daha sonra konuttan ayrıldı.

Seçim sonuçlarını takip etmek isteyen vatandaşlar, AK Parti'nin Ankara'daki Genel Merkezi'nin önüne akın etti.

Genel Merkez önünde toplanan partililerin, seçim şarkıları eşliğinde kutlama yaptığı görüldü. Erdoğan'ın seçim sonuçları ile ilgili partililere açıklama yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbuldan Ankaraya geldi

SELVİ: ERDOĞAN, KURMAYLARIYLA İSTİŞARE YAPACAK

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CNN Türk yayınına katılan Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan az önce Ankara'ya geldiğini ve birazdan AK Parti Genel Merkezine gelerek kurmayları ile seçim sonuçlarına ilişkin istişare yapacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbuldan Ankaraya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbuldan Ankaraya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbuldan Ankaraya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbuldan Ankaraya geldi




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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İstanbul#Kısıklı