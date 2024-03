Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da gençlerle buluştu... Ahmet Kaya'yı dinlerken duygulandı

Haberin Devamı

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sevgili gençler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bugün İstanbul'da sizlerle yüz yüze gerçekleştirdiğimiz bu programımıza canlı bağlantıyla diğer 80 ilimizdeki gençlerimizi de misafir ediyoruz. Az önce gençleri dinledik, demek ki oluyor. Onlar, parlamentonun kapısını gençlerimize hep kapadılar ama biz açtık.

Tüm gençlerimizin Ramazan-ı Şerifini tebrik ediyorum. Mübarek günlerde Gazze başta olmak üzere dünyanın her neresinde yüreği kanayan, baskıya ve zulme maruz kalan bir kardeşimiz varsa Allah her birinin yardımcısı olsun. Barışın, adaletin, kardeşliğin ve dayanışmanın hakim olduğu bir dünyayı görmek inşallah hepimize nasip olur. Bunun için önce elimizdekilerin kıymetini bilecek, onlara sıkı sıkıya sarılacağız. Sonra da arzu ettiğimiz dünyanın inşası için çok çalışacağız. Şu İstanbul'un bu mücadelenin de öncülüğünü yapacağını yürekten inanıyorum. Gençlik aşkı başka bir şey. Gençlerimizle her buluşmamızda coşkuyu aşkı hissediyoruz. 55. Gençlik Buluşmamızda sizlerle bir aradayız. Biz birileri gibi gençlerle seçimden seçime bir araya gelmiyoruz.

"11 MİLYON 500 BİN ÜYEMİZ VAR"

Geçenlerde partimize malum bir katılım oldu, Suat Pamukçu kardeşimizin katılımını yaptık. Birisi de dedi ki Suat Pamukçu katılsa ne olur, bizim zaten 250 bin üyemiz var. AK Parti'nin üye sayısından haberin var mı? 11 milyon 500 bin üyemiz var. Ya böyle acemilik olur mu? Söylediği şeye bak. Kendilerinin 250 bin üyesi varmış, matematik de bilmiyor, çok acemi. Ana muhalefet de dahil hepsini topla, bir çuvala koy, bizimle aşık atamazlar.

Ziyaret ettiğimiz her şehirde gözlerimiz önce gençlerimizi arıyor. Kendimizi sizin vaktinizin misafiri olduğumuzu her fırsatta tekrarlıyoruz.

Devralacağınız emanet çok büyüktür. Kutlu davanın nöbetini sizlere üstleneceksiniz. Davası olmayanın sevdası da olmaz. Vizyonu da olmaz. Bunu 14-28 Mayıs'ta hep beraber gördük, yaşadık. Tüm yönlendirme gayretlerine rağmen 5 milyon gençten yarısından fazlası bizi tercih etti. Gençlerimizin her birine teşekkür ediyorum. Önümüzde yeni bir sınama var. 2-31 Mart seçimlerinde gençlerimizin desteği ve katkısıyla milli iradenin en güçlü şekilde çıkmasını sağlayacağız. Sandıkları patlatıyor muyuz?

Muhalefet de boş durmuyor 14-28 Mayıs'taki sinsi oyunun bir benzerini, diğer bazı yerlerle birlikte İstanbul'da da tekrar kurdular. Balya balya dolarlar, balya balya avrolar... Bu görüntülerinin ortada dolaştığı hatta hatta Kandil'e kadar bunların gönderildiği bir dönemi yaşıyoruz. Rastgele konuşmuyorum, Kandile gidiyor ve gereği yapılıyor. Kimsenin itiraf edemediği gizli pazarlıkların döndüğü bir seçim süreci yaşıyoruz. Yıllardır ağızlarını her açtıklarında şeffaflıktan dürüstlükten bahsedenlerin foyası her gün biraz daha ortaya çıkıyor. Haftalardır ne para kulelerinin makul ve mantıklı bir izahını yaptılar, ne de gizli pazarlıkların arkasında neler olduğu açıkladılar.

İstanbul'un son 5 senedir bir fetret devri yaşadığını biliyoruz. Trafik başta olmak üzere her alanda İstanbul geriye gitti.

SORU-CEVAP

Konuşmanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin sorularını yanıtladı.

İstanbul'a geldiğinizde özellikle gitmek istediğiniz yer var mı, sizi dinlendirin?

Atatürk Kültür Merkezi var. AKM için malum camia solaklar dediler ki buraları yapamayacaklar. Eskisinden çok daha güzelini yaptık. Ekrem efendi millet bahçelerini bilmez. Atatürk Havalimanı'nın için mahkemeye başvurdu, durdurdu. Kız Kulesi'ni restore ettirdik, hizmete girecek.

Ayasofya'yı zaten son acı halinden Ayasofya-i Kebir haline dönüştürdük. Oraya gitmemek olmaz. Sultanahmet bir başka güzel oldu. Buraları gezmeden görmeden olmaz. Bizim bıraktığımız İstanbul aynen yerinde durmuyor.

Biz CHP'yi hep çöp çamur, çukur olarak tanımladık. Her taraf çukur. İstanbullu bir 5 yıl daha bu adama İstanbul'u vermez.

Gençlere darbe çağrısı yapan genel başkanla karşı karşıyayız. Biz bu ülkenin gençleri asla meşru olmayan işe bulaşmayız. CHP'de bulunan demokrasi açığının kapatılması için onlara ne önerirsiniz?

Güzel bir yerden yakaladınız. Pazar günü bunları bir daha dönmemek üzere sandığa gömmek. Bay bay Kemal tekrar dönmek istiyor. Belki onun yolu da açılır.

Biz gençlere olan ilginiz, sevginiz şaka mı?

Sakın şaka olmasın. Ben gençleri çok seviyorum, hala gencim. Gençlere olan sevdam, muhabbet bizi güçlü kılıyor.

Seçim sürecinde benim kadar ülkeyi gezen lider olmadı. Benim derdim İstanbul, Ankara, İzmir.

Buradan Allah'ın izniyle ne Recep Tayyip Erdoğan'lar çıkacak.

AHMET KAYA'YI DİNLERKEN DUYGULANDI

Ahmet Bey, ben cezaevine girerken Kazlıçeşme'de uğurlama programını katılıp şarkı türkülerini söyledi. Bir dava fikir insanı için böyle bir şeyin yapılması kabullenilemez diye. Tabii o günden bugüne hatta ben başbakanlığım döneminde Türkiye'ye getirmek istedim Ahmet Kaya'yı ama olmadı.

Ahmet Kaya'nın programına konuk olmuştunuz. Seçimlerde sanatçılar muhalefet destek verirken linç yemiyor, AK Parti'ye destek verilince linçleniyor? Ne söylemek istersiniz?

Hakarettir, saygısızlıktır. Özgürlük mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. AK Parti bunun için var. Özgürlük mücadelesi her şeyden önce benliğimizdir.

Sorular iyi, daha iyi olabilir.

Birileri geçen yerel seçim döneminde deprem sorununu çözebilir demişlerdi. Depremle ilgili hiçbir şey yapılmadığını görüyoruz. 5 yılda depremle ilgili bir şey yapılamaz mıydı?

Her şeyden önce bizim kabinemizin içinde özellikle Murat Beyin de görev yaptığı bakanlık bu işlere bakar. Bunlar yapamazlar. Her şeyden önde dertli olacaksın. Şu anda İstanbul'daki zat dertli değil. Ne zaman sel, afet olsa bu beyefendi İstanbul'da değil. Nerede, bakıyorsunuz kayakta. Murat Kurum öyle değil. O tamamıyla ilinde yatıyor kalkıyor. Gün geçmiyor ki metrobüslerde sıkıntı yaşamayalım. Ben belediyeyi CHP'den aldım. Otobüsler rezalet. İçine girdiğiniz zaman pislikten geçilmiyordu. Hemen Mercedes'e geçtik.

Yine gençlerle çalışmalarınıza devam edecek misiniz?

Bu konuda şüphe yok. Tüm birikimlerimi her şeyimi gençler için harcayacağım.

İnanç özgürlüğü mücadelesinde yanınızda olmayanlar, bugün kazanımlarınızdan pay çıkarmaya çalışıyorlar. Peki siz onlara ne söylemek istersiniz?

Gıyaplarında onlara bir şey söylememiz olur mu? Zaten 6'lı masada millet cezalandırdı. Millet, 'Hadi bakalım şimdi bir apartman katında kalın' dedi. Bay bay Kemal bir apartman katında misafir. Diğerleri nerede olduğu belli değil. Biz yoldayız. Milletimiz bize durmak yok yola devam dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı İstanbul AK Parti Gençlik Kolları'nın hazırladığı şarkıyla sona erdi.