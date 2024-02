Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in dezenformasyon çabalarının engellenmesi en önemli görevlerimiz arasındadır

Haberin Devamı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelerin enformasyon bakanları, İsrail'in gazetecilere ve medya kuruluşlarına yönelik saldırıları ve dezenformasyon faaliyetlerine yönelik olarak İstanbul'da bir araya geldi. İTT Enformasyon Bakanları Olağanüstü Toplantısı bugün Beşiktaş'taki bir otelde 'İşgal Altındaki Filistin Topraklarında İşgalci İsrail Yönetiminin Dezenformasyon Faaliyetleri ve Gazetecilere ve Medya Kuruluşlarına Yönelik Saldırıları' temasıyla gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da video mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, İsrail'in katlettiği medya mensubu sayısının 100'ün üzerinde olduğunu hatırlattı.

"İSRAİL İŞGAL GÜÇLERİ BASIN MENSUPLARINI DA HEDEF ALIYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İslam İşbirliği Teşkilatı Enformasyon Bakanları Olağanüstü Toplantısı'nın başarılı geçmesini diliyorum. İslam dünyasının dört bir yanından toplantımıza teşrif eden misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Toplantınızın başta işgal edilmiş Filistin topraklarında, gazetecilik görevini yapmaya çalışan medya mensupları olmak üzere tüm basın camiası için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. 7 Ekim tarihinden beri Gazze'de ve İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında çok büyük bir vahşet yaşanıyor. Batılı güçlerin koşulsuz desteğini arkasına alan İsrail yönetimi bir avuç toprak parçasına sıkıştırdığı Gazzelileri acımasızca katlediyor. Bugüne kadar 30 binin üzerinde Filistinli kardeşimiz hunharca şehit edildi, 70 binin üzerinde kardeşimiz de yaralandı. İsrail'in katlettiği Gazzelilerin kahir ekseriyetini çocuklar, kadınlar ve yaşlılar oluşturuyor. İsrail işgal güçleri sadece masum sivilleri değil aynı zamanda sahadaki gerçekleri dünyaya duyurmaya çalışan basın mensuplarını da hedef alıyor. Özgür basının sesini kesmek amacıyla İsrail'in katlettiği medya mensubu sayısı da 100'ün üzerindedir. İsrail'in yıldırma, korkutma, susturma politikalarına rağmen gazeteciler her türlü riski göze alarak Gazze halkına ve hakikate karşı görevlerini yerine getirmektedir. Filistinli mazlumların sesi soluğu olan tüm cesur gazetecileri selamlıyor, vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

"SORUMLULUKLARIMIZDAN BİRİ DE YALANIN HAKİKATİ PERDELEMESİNİN ÖNÜNE GEÇMEKTİR"

Erdoğan, "Küresel basın kuruluşlarındaki tasallutunu da kullanan İsrail'in eş zamanlı olarak dezenformasyon faaliyetlerine de hız verdiğini görüyoruz. İşlediği savaş ve insanlık suçlarını örtmek için İsrail gerçeklerin çarpıtılması ve propaganda başta olmak üzere her yolu kullanmaktadır. Yaptıkları tarafgir haberlerle batılı medya organları İsrail'in propaganda makinasının işlemesine katkı sunmuşlardır. Bu tablo karşısında İslam ülkeleri olarak sorumluluklarımızdan biri de yalanın hakikati perdelemesinin önüne geçmektir. Gazzeli kardeşlerimize yönelik barbarlıkların kayıt altına alınması, duyurulması İsrail'in dezenformasyon çabalarının engellenmesi en önemli görevlerimiz arasındadır. Filistin Topraklarında Gazetecilere ve Medya Kuruluşlarına Yönelik Dezenformasyon ve Saldırıları başlıklı toplantınızın buna vesile olacağına inanıyorum. İslam İşbirliği Teşkilatı Enformasyon Bakanları Olağanüstü Toplantısı'nın düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik ediyorum. Rabbim Filistinli kardeşlerimizin yar ve yardımcısı olsun diyorum. Her birinizi muhabbetle selamlıyor, Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla" diye konuştu.