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Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş insanı Kemal Coşkun'un cenaze törenine katıldı

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Fatih#İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş insanı Kemal Coşkunun cenaze törenine katıldı
Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2023 14:15

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Coşkun Et ve Et Mamulleri Kurucusu Kemal Coşkun'un Fatih Camii'ndeki cenaze törenine katıldı.

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İş insanı Kemal Coşkun bir süredir akciğerlerinde su toplanması ve iç kanama nedeniyle hastanede tedavi görüyordu. 86 yaşındaki Coşkun dün hayatını kaybetti. Coşkun için bugün Fatih Camii'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş insanı Kemal Coşkunun cenaze törenine katıldı

Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Cenaze namazında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş insanı Kemal Coşkunun cenaze törenine katıldı

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Coşkun'un naaşı, cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Eyüpsultan'da bulunan Işıklar Köyü Mezarlığı'na götürüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş insanı Kemal Coşkunun cenaze törenine katıldı

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Fatih#İstanbul

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